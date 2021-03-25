Мошенники придумали новую схему: как не лишиться смартфона

В Украине мошенники придумали новую схему. Теперь начеку нужно быть тем, кто в Интернете продает смартфон, ноутбук или какие-то другие гаджеты. Что делать, если попали на крючок аферистов – далее в материале.

Новая схема мошенников Видео: Сегодня

На удочку к мошенникам попала Инна, которая решила продать свой смартфон на одном из сайтов. Через какое-то время девушке написала некая Анастасия. Потенциальная клиентка, как думала Инна, начала интересоваться, все ли сходится с тем, что описано на сайте об этом смартфоне. После этого Анастасия заявила, что ее все устраивает и она будет покупать этот смартфон.

Но сама же девушка заявила, что есть одно условие для того, чтобы она приобрела гаджет. Якобы ее личные данные в профиле открываются не на всех смартфонах. Речь идет об учетной записи, которую нужно вводить в смартфон.

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Инну поначалу это насторожило, но все же она не могла понять, в чем может быть схема обмана? Впрочем, Инна согласилась и ввела чужие данные в свой телефон. После этого смартфон просто заблокировал тот, чьи данные были введены. А дальше Анастасия начала требовать деньги за то, что телефон будет разблокирован. За пароль, который разблокирует смартфон, запросили больше тысячи гривен.

Потому теперь самая главная цель мошенников – получить доступ к вашему смартфону, а после этого вы не сможете им пользоваться. Можно только заплатить деньги мошенникам и они разблокируют устройство.

Эксперт по безопасности Сергей Кириленко говорит, что после того, как телефон заблокирован, он становится фактически запчастями, ведь пользоваться им уже невозможно.

Но все же не стоит спешить отдавать деньги мошенникам. Смартфон можно разблокировать вообще бесплатно, но для этого нужно иметь оригинальную упаковку, а также чек на покупку смартфона.

Директор компании по кибербезопасности Виталий Якушев говорит, что если вы собственник этого смартфона, то просто следует быстро писать в службу поддержки, а там уже расскажут, какие шаги предпринимать, чтобы разблокировать телефон.

Также нужно обратиться в полицию.

Напомним, ранее мы писали о том, как правильно использовать технологии и не попасть на интернет-мошенников.

Также мы писали о том, как не стать жертвой аферы.