Новая жертва Zoom: голова сенатора США делала доклад вверх тормашками (видео)

Кажется, фильтры Zoom решили захватить мир. И суток не прошло после того, как американский адвокат выступал на онлайн-заседании суда в виде котенка, как сенатор из Миннесоты принял участие в заседании финансового комитета Конгресса США образе головы, зависшей в воздухе вверх тормашками.

Об этом сообщает The Hill.

Сенатору Тому Эммеру также вначале не удалось справиться с видеофильтром программы, поэтому он так и делал свой доклад.

Эммер как ни в чем не бывало делал свой доклад, когда член Палаты представителей Максин Уотерс прервала его, спросив, все ли у него в порядке.

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"Я не знаю, как это исправить", – признался сенатор, когда ему объяснили, что происходит.

"По крайней мере, ты не кот", – пошутил один из участвовавших заседании коллег, намекнув на случай с адвокатом из Техаса накануне.

Позже сенатору все же удалось перевернуть изображение.

Напомним, в США адвокат Род Понтон появился на онлайн-заседании техасского окружного суда, которое проходило в Zoom, в виде мультяшного котенка – ни юристу, ни его ассистенту так и не удалось отключить специальный фильтр.

Мы также писали, что перуанский адвокат Гектор Роблес во время онлайн-слушания в суде занялся сексом со своей клиенткой – за происходящим в Zoom наблюдали все участники заседания.