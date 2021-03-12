Новолуние 13 марта окажет мощное влияние на людей: кто почувствует его сильнее всего

13 марта произойдет весеннее новолуние в знаке Рыб. Астрологи говорят, что мы чувствуем его влияние за 2 дня до и после новолуния. Это будет довольно удивительный день, когда молодая луна будет в соединении с Нептуном и Венерой. Все потому, что Нептун – высшая планета и управитель Рыб, в которых и происходит новолуние. А Венера – планета любви, удовольствия и денег.
Новолуние 13 марта: как повлияет на людей
Сильнее всех это новолуние повлияет на представителей таких знаков зодиака, как Рыбы, Львы, Раки, Скорпионы, Близнецы и Стрельцы. Именно у них появится новые возможности, они получат важные сообщения или необходимо будет быстро подстраиваться к переменам.
В новолуние и ближайшие дни до и после него сложно будет сосредоточиться. Нам захочется больше мечтать, фантазировать и летать в облаках. Люди станут чувственными и эмоциональными.
Важно прислушиваться к своей интуиции и раскрыть свои творческие неординарные способности.
Что важно сделать до наступления новолуния 13 марта
- Необходимо очистить свое пространство, телефон и компьютер от ненужной информации;
- Устроить влажную уборку в доме;
- Выбросить все сломанные и ненужные вещи;
- Избавиться от негативных установок, мыслей.
Что важно сделать в день новолуния 13 марта
- Сам день важно провести спокойно, занимаясь тем, что вам нравится и приносит удовольствие.
- Уделите время на творчество, танцы, музыку.
- Составьте карту желаний, а если она у вас уже есть – можете дополнять.
- Медитируйте.
Читайте также: Звездопады, кольца Сатурна и "снежная Луна": что увидим на небе в этом году
Что категорически нельзя делать в новолуние 13 марта
- Совершать крупные покупки;
- Заключать важные договоры и сделки;
- Не давать и не брать деньги в долг;
- Переедать и злоупотреблять алкоголем.
Астрологический гороскоп на 2021 – смотрите видео:
Ранее мы публиковали любовный гороскоп на 2021 год для всех знаков зодиака.
Новости на эту же тему:Гороскоп на неделю 7-13 марта: все знаки зодиака Камни по знаку зодиака: как выбрать свой талисман