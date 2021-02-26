Новый "День сурка" побил кассовый рекорд

Современная версия "Дня сурка" – фильм "Зависнуть в Палм-Спрингс" – с сегодняшнего дня доступна к просмотру на OLL.TV. Сейчас мы коротко расскажем, о чем эта картина и почему ее сравнивают с киношедевром Герольда Рамиса.

О чем фильм

Недалеко от Палм-Спрингс идет подготовка к свадьбе. Найлз, парень одной из подружек невесты, днем расслабляется у бассейна, а вечером произносит трогательный тост в честь молодоженов, чем привлекает внимание Сары, сестры невесты.

Кадр из фильма "Зависнуть в Палм-Спрингс" / Фото: Imdb.com

Из-за странного землетрясения он попадает во временную петлю, бесконечно переживая один и тот же день. Вскоре к нему присоединяется и Сара. В распоряжении парочки теперь бесконечное лето и возможность творить самые отвязные поступки без риска для жизни.

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"Зависнуть в Палм-Спрингс" – это романтическая комедия, но ее главный герой, в отличие от персонажа Билла Мюррея в классическом фильме, смирился со своей участью и сумел получить удовольствие от того, что завтрашнего дня не будет никогда.

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Интересные факты о фильме

"Зависнуть в Палм-Спрингс" является полнометражным режиссерским дебютом Макса Барбакова. В его следующем проекте "Good Bad & Undead" снимутся звезды "Игры престолов" Джейсон Момоа и Питер Динклэйдж.

Фильм сняли всего за 21 день.

Энди Сэмберг признался, что было снято несколько вариантов финала, а лучший из них выбрали на закрытых тестовых показах для своих семей и друзей.

Фильм установил рекорд самой крупной продажи на кинофестивале "Сандэнс" – 17 500 000.69 долларов, побив предыдущий рекорд на 69 центов.

Рейтинг фильма на Rotten Tomatoes составляет 95 %.

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