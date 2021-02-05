Новый герой "Холостяка" Михаил Заливако признался, что ему не нравится в девушках

В декабре прошлого года стало известно, что новым героем романтического реалити "Холостяк" стал 31-летний харьковчанин Михаил Заливако.

Михаил дал свое первое интервью и признался, что его больше всего раздражает в девушках. Заливако вспомнил одно из свиданий, на котором девушка все время материлась.

"Я не люблю, когда девушки ругаются матом. И мне всегда становится немного не по себе. Опять же, это все может быть в шутках, но если это переходит какую-то грань, то мне очень некомфортно", – признался Михаил в новом интервью.

Михаил Заливако / Фото: пресс-служба Реклама

Что известно о Михаиле

В 11-м сезоне реалити "Холостяк" девушки будут бороться за сердце 31-летнего бизнесмена из Харькова, учредителя логистической компании Михаила Заливако.

Кроме бизнеса важное место в жизни Михаила занимает спорт. Холостяк регулярно занимается в зале, любит экстрим и горы. В прошлом году совершил восхождение на Эльбрус по маршруту первопроходцев.

Напомним, звезда "Холостячки" Ксения Мишина улетела на отдых в Доминикану.