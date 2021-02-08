Новый год по восточному календарю. Какие прогнозы дал его символ – Белый Вол

Через несколько дней начнется один из самых продолжительных праздников в мире – Китайский новый год. И будет это не 2021-й, а 4719-й! Новый год по восточному календарю идет с небольшим опозданием, вслед за традиционным европейским. В Китае его будут праздновать с 12 до 27 февраля.

Астрологи говорят: первые полгода будут спокойными, а вот во второй половине нужно поберечь нервы – это время стрессов, поэтому советуют позаботиться о своем здоровье. Но может сложиться впечатление, что полугодия уже поменялись местами. Как будет дальше? – Любовь Кукла узнавала.

Авторы сюжета: Любовь Кукла, Станислав Котик. Сегодня. Итоги. Канал "Украина"

Верить ли предсказаниям, даже мультяшным?

Кажется, все мы вздохнули с облегчением: 2021 год закончился. А вместе с ним пандемия, экономический кризис, аномальная погода, протесты и репрессии – все осталось позади. Или же наоборот – 21-й удивит еще больше? Ведь по сети гуляет куча мемов, мол, бурный 20-й был такой себе репетицией.

Шутки шутками, но чего греха таить. Вспомните только, как начинался 21-й. США, 6 января, штурм Капитолия, массовые беспорядки, раненые, погибшие. Где-то мы с вами это уже видели, не так ли? В мультике про Симпсонов. Обычное совпадение? Или эти предсказания действительно сбываются?

Пойдем дальше. Ведь если "Симпсонам" удалось, так сказать, напророчить, то можно вспомнить и Вангу с Нострадамусом, и другие пророческие моменты. Вы смотрели фильм "Я – легенда"? По сценарию этого ужастика 2007 года, из-за неправильной вакцины на планете начался масштабный зомби-апокалипсис.

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Космические пришельцы – куда же без них?

Вы верите в нечто чрезвычайное и мистическое? Может, нашей жизнью управляет кто-то из потустороннего мира? Или в этом мире нас сделали пешками? К примеру, уфолог Владимир Литовка говорит, что ничего нового в этом нет, потому что именно гуманоиды привезли на Землю коронавирус и даже заранее об этом предупредили. А все потому, что им не нравится деятельность человечества, и они хотят провести у нас определенную ревизию. При этом они себя не проявляют, так как не будут понятными для общества. Люди еще не готовы к массовым контактам. И законы космоса, по мнению уфолога, запрещают искать доказательства существования других форм жизни.

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Что говорит наука о прогнозах

Если с законами космоса все понятно, то научно обоснованные законы здравого смысла видят ситуацию по-своему. Кандидат биологических наук, директор НАНЦ Евгений Дикий объясняет, что чем гуще население, тем легче распространяется любая эпидемия. Конечно, когда все человечество составляло 100 или 200 миллионов, это была одна история. Когда достигло миллиарда – совсем другое. А восемь миллиардов – можно считать, что вся планета плотно заселена. И проблема в таком глобальном распространении вируса именно в перенаселении планеты. А потому спрогнозировать, когда именно закончится пандемия – невозможно.

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Никто не запрещает гадать на кофейной гуще

По мнению главы международной философской школы Игоря Мехеды, спад эпидемии коронавируса ожидается после весеннего равноденствия. А к осени человечество справится с этой проблемой полностью. Зеркальная дата 12.02.2021 должна закрыть тот коридор, который открыла предыдущая зеркальная дата. На самом деле, год Крысы по китайскому календарю еще не закончился, и мы до сих пор живем в бурном 20-м. Поэтому 12 февраля влияние года Крысы будет завершено. И тогда это все успокоится.

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Каким будет 2021 год – зависит от нас самих

Итак, начинается год Белого Металлического Быка. Каким он должен быть? Нумеролог Сергей Букацель советует: что бы ни происходило, необходимо пребывать в радости. Мы живем, дышим – это уже радость. И тогда из этих малых ячеек сложится целая картина. Кажется, именно этому нас и научила пандемия. Разве не так?

Что прогнозирует символ года-2021 – настоящий Белый Бык

Но будут ли эти маленькие радости? Или стоит готовиться к досадным сюрпризам? Возможно, что-то подскажет символ китайского года. За ответом на этот вопрос наша корреспондентка Любовь Кукла отправилась в Черниговскую область, единственное место в Украине, где до сих пор разводят волов и настоящих диких туров.

Главный символ года – это Белый Бык. Нашего предсказателя, который весит, кстати, целую тонну, зовут Трюм. Именно ему мы предоставили право решать, какой это будет год: тяжелый или наоборот – замечательный. Так пусть сбудется его оптимистичное пророчество!

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Какое главное свойство года Быка, согласно китайскому гороскопу

Вообще, китайцы верят, что животное, которое правит годом, передает ему свои отличительные признаки. У быков это решительность, твердость и трудолюбие. Волы издавна использовались как рабочая сила. Тащили за собой грузы. Так что можно предположить, что нас ждет год тяжелой работы, которая будет хорошо вознаграждаться.

Но готовы ли украинцы взять быка за рога и вкалывать? Впрочем, это уже личное дело каждого из нас.

Ранее мы рассказывали о главном цвете 2021 года: в чем встречать Новый год Быка.