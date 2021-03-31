Новый iPhone 13 Pro получит суперсовременный дизайн – как он будет выглядеть

В Сеть слили изображения нового iPhone 13 Pro. Он выполнен в черном цвете, а экран получит ранее невиданную частоту обновления изображений. Кроме этого внутри будет огромное количество флеш-памяти.

Об этом сообщает Telegram-канал "Терабит: it технологии".

Изображения нового iPhone 13 Pro получили на основании инсайдерской информации Макса Вайнбаха.

iPhone 13 Pro

По предварительным данным, новый iPhone оборудуют экраном, который будет поддерживать частоту обновления изображения на уровне 120 Гц. В предыдущих моделях эта частота была намного меньше. Также будет предложена однокристальная система Apple A15.

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iPhone 13 Pro

Для любителей закачивать много приложений и различной информации предложат флеш-память объемом до 1 Тб.

Напомним, ранее мы писали о том, что появилось приложение для смартфонов, которое обнаруживает дипфейки.

Кроме того мы сообщали о том, что владельцам iPhone нужно внепланово обновить систему.