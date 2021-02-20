Ну вот и все: Ким Кардашьян подала на развод с Канье Уэстом

После слухов о том, что Канье Уэст нанял известного адвоката по разводам, чтобы официально расстаться с Ким Кардашьян, звезда реалити-шоу подтвердила слухи о разрыве с мужем – 19 февраля она подала в суд документы на развод. В браке Ким и Канье прожили почти 7 лет.

Разойтись знаменитости хотят мирно, Ким также просит о совместной опеке над четырьмя детьми, пишет Reuters, со ссылкой на Верховный суд Лос-Анджелеса и представителя Кардашьян.

Ким Кардашьян и Канье Уэст / Фото: AFP

Представитель Канье Уэста сообщил, что музыкант смирился с реальностью. "Он знал, что это произойдет, но от этого не стало легче. Это мрачный день для него", – говорит инсайдер.

Читайте также: Предполагаемый любовник мужа Кардашьян сделал неожиданное заявление

Реклама

Раскол между супругами произошел после бурного периода еще прошлым летом. В январе СМИ вновь начали писать, что между Ким и Канье что-то пошло не так и они готовятся к разводу.

Ким Кардашьян и Канье Уэст с детьми / Фото: instagram.com/kimkardashian

Некоторые считают, что причиной разрыва стала неудачная попытка Канье баллотироваться в президенты США в 2020 году. Во время своего первого предвыборного митинга Уэст также заявил, что в 2012 году он думал об аборте, когда Кардашьян была беременна их первым ребенком.

Ким Кардашьян и Канье Уэст заключили брак в 2014 году. До этого они встречались два года. У 40-летней Ким и 43-летнего Канье четверо детей: дочери Норт и Чикаго, и сыновья Сэйнт и Псалм.

Ранее мы вспоминали ТОП-10 громких скандалов с участием Канье Уэста.