О легендарной игрушке кубике Рубика снимут фильм

В США планируются съемки фильма о знаменитой игрушке-головоломке кубике Рубике, который создал венгерский изобретатель Эрно Рубик.
По данным Deadline, сюжет пока не рассекречивается, держатся в тайне и имена режиссера и сценариста. Известно лишь, что картину снимут компании Hyde Park Entertainment and Endeavor Content. Но учитывая, что легендарная игрушка прошла испытание временем, ведь была создана Эрно Рубиком еще в 1974 году, фильм будет интригующим. На сегодняшний день не так много снято фильмов по концепциям игрушек.
Будучи профессором архитектуры, Эрно Рубик изобрел легендарный кубик, когда обучал студентов использовать пространство. Тогда изобретение называлось "Волшебный куб", а затем стало кубиком Рубика и было распространено по всему миру. За все время было продано более 350 миллионов кубиков.
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