О легендарной игрушке кубике Рубика снимут фильм

В США планируются съемки фильма о знаменитой игрушке-головоломке кубике Рубике, который создал венгерский изобретатель Эрно Рубик.

По данным Deadline, сюжет пока не рассекречивается, держатся в тайне и имена режиссера и сценариста. Известно лишь, что картину снимут компании Hyde Park Entertainment and Endeavor Content. Но учитывая, что легендарная игрушка прошла испытание временем, ведь была создана Эрно Рубиком еще в 1974 году, фильм будет интригующим. На сегодняшний день не так много снято фильмов по концепциям игрушек.

Эрне Рубик / Фото: Getty Images Реклама

Будучи профессором архитектуры, Эрно Рубик изобрел легендарный кубик, когда обучал студентов использовать пространство. Тогда изобретение называлось "Волшебный куб", а затем стало кубиком Рубика и было распространено по всему миру. За все время было продано более 350 миллионов кубиков.

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