Обиженный жених бросил торт в лицо веселой невесты и попал на видео

Обиженный жених на свадьбе бросил большой торт в лицо невесты, которая публично смеялась над ним. Ролик появился на странице @Kelsboyd3 в TikTok и быстро стал популярным, собрав миллионы просмотров и десятки тысяч лайков.

На кадрах показано, как пара стоит возле стола со свадебным тортом. Невеста взяла в руку кусочек десерта и испачкала жениха. Тот решил отомстить возлюбленной, схватил многоуровневый торт и бросил ей в лицо.

Пользователи Сети пишут, что подобное поведение – неприемлемо. Они посоветовали женщине немедленно развестись.

"Можно проследить, как его приподнятое настроение сменяется на злость, и он бросает торт. Уходи от него, подруга, он абьюзер", – отметил один из подписчиков @Kelsboyd3.

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Однако невеста сочла поступок жениха смешным. "Для нас это нормально, и мы всех повеселили. Сожалею, что наше чувство юмора отличается от вашего", – отреагировала на инцидент она.

Напомним, ранее невеста после свадьбы отвезла жениха в дом престарелых.

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Кроме этого, мы рассказывали, как жених и невеста сфотографировались перед свадьбой – этот снимок оказался последним в их жизни.