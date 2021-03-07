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Обливалась водой и танцевала: Руслана рассказала, как перенесла вакцинацию от коронавируса

7 марта, 16:50

Инна Петрова

Певица сделала прививку в прямом эфире

Руслана Лыжичко одной из первых среди украинских звезд вакцинировалась от СOVID-19. Певица сделала это в прямом эфире в начале марта. Спустя несколько дней Руслана рассказала, как чувствует себя.

Ранее Алена Винницкая, Владимир Остапчук, Камалия и другие украинские знаменитости признались, будут ли вакцинироваться от коронавируса.

Напомним, что уже завтра 8 Марта. Найти оригинальный и приятный подарок вам поможет наш весенний календарь праздников, где собраны самые крутые идеи.

Певица Руслана Лыжичко / Фото: facebook.com/ruslana.lyzhychko

Так, на своей странице в Facebook Руслана поделилась с поклонниками информацией о своем состоянии. По словам звезды, после вакцинации с ней все хорошо.

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Первый день после вакцинации прошел в обычном для меня режиме активного:

Сегодня тоже все по графику, – написала Руслана.

Она добавила, что температура ее тела в норме и составляет 36,5 градусов. Вакцинацию артистке сделали индийским препаратом Covishield.

Ранее мы писали, что ведущая Лилия Ребрик заразилась коронавирусом.

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Источник: facebook.com/ruslana.lyzhychko

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