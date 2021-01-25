Образы Тины Кароль и Нади Дорофеевой на "Голосі країни 11": голосуем за лучший

Стартовал 11 сезон вокального шоу "Голос країни 11", в первом выпуске которого выступило 12 участников. Тренерами в этом сезоне стали Тина Кароль, Олег Винник, MONATIK и Надя Дорофеева.

Предлагаем сравнить стильные образы Тины и Нади как двух девушек-тренеров "Голосу країни". Обе артистки любят модные наряды, у каждой из них свой стиль. К слову, образ Нади на "слепых прослушиваниях" уже сравнили с имиджем Тины Кароль на "Голосі" несколько лет назад.

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Тина Кароль

Тина выбрала кожаный комплект оливкового цвета, состоящий из жилетки на голое тело и юбки. Образ Кароль дополнила повязкой и босоножками в тон наряду.

Тина Кароль / Фото: instagram.com/tina_karol

Надя Дорофеева

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Надя выбрала дерзкий образ: взъерошенные волосы с укладкой beach waves, черный топ с длинным рукавом и блестящие диско-брюки.

Надя Дорофеева / Фото: instagram.com/nadyadorofeeva

Чей образ вам понравился больше: классический и соблазнительный наряд Тины или же дерзкий и яркий – Нади? Голосуйте!