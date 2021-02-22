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Очень грустный принц Чарльз проведал больного 99-летнего отца в больнице: фото

22 февраля, 13:05

Анна Пономаренко

Принца Филиппа недавно госпитализировали с недомоганием

На прошлой неделе стало известно, что 99-летнего супруга королевы Елизаветы II, принца Филиппа, госпитализировали с недомоганием. Его сын, принц Чарльз, был замечен около госпиталя короля Эдуарда VII, в котором сейчас находится Филипп.

Папарацци сделали несколько снимков принца Чарльза, когда тот выходил из машины. Эти фото уже облетели Сеть, где многие отметили, что герцог Корнуольский выглядит на снимках очень грустным, а на его глазах проступают слезы.

Принц Чарльз / Фото: Getty Images

Букингемский дворец не делал новых заявлений касательно самочувствия 99-летнего принца Филиппа. Отметим, что недавно герцог Эдинбургский вместе с Елизаветой II привился от COVID-19.

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Принц Чарльз / Фото: Getty Images

Как известно, во время пандемии принц Филипп пребывал с Елизаветой II в Виндзорском замке. Супруг королевы редко появляется на публике с тех пор, как ушел в отставку в 2017 году.

Пока все обсуждают королевскую семью и принца Филиппа в Британии, в Украине появился свой популярный дедушка. На YouTube появился оригинальный влогер-пенсионер. Фишка его в том, что дед обсуждает горячие темы не сам, а учится жизни у молодежи, советуясь с ней. Это откровенно, местами дерзко и прикольно. Рекомендуем: "Дед Панч и молодежь". Свежий выпуск – о пьяных за рулем.

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