Том Круз стал "кошмаром" для команды фильма "Миссия невыполнима 7": что разозлило подчиненных

В декабре разлетелся по Сети матерный крик Тома Круза на съемочную группу фильма "Миссия невыполнима 7" за несоблюдение правил безопасности. После этого актер даже купил роботов для слежки за непослушными коллегами. Но теперь, когда съемки фильма переместились из Великобритании в ОАЭ, актер стал еще большим "кошмаром" для команды.

Дело в том, что во время пандемии COVID-19 съемки "Миссия невыполнима 7" были приостановлены, а сейчас Том Круз, который серьезно "вложился" в киноленту, хочет доснять ее как можно скорее. Актер готов это сделать при любых обстоятельствах. Даже если его работники не смогут попасть домой, ведь прямые перелеты между ОАЭ и Великобританией отменены. Об этом сообщает издание Wion.

Том Круз на съемках "Миссия невыполнима" / Фото: Getty Images

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"Но Том полностью одержим завершением дела, и ничто его не остановит. Он самый решительный человек. Это впечатляет, но кошмар", – рассказал анонимный источник из съемочной группы.

Ожидалось, что в ОАЭ съемки пройдут легче, чем в Великобритании, и ничто не будет препятствовать процессу. Но после того, как Великобритания закрыла границы, а рейсы между странами оказались под запретом, многие члены съемочной группы разгневались и хотят уволиться.

Ранее стало известно, что Том Круз тайно встречается с 38-летней партнершей по фильму "Миссия невыполнима 7".