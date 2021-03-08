Одним абзацем: о чем Меган Маркл и принц Гарри рассказали в интервью с Опрой

7 марта в эфире американского телеканала CBS вышло большое интервью принца Гарри и Меган Маркл, которое шокировало королеву Елизавету II.

Ведущей Опре Уинфри пара откровенно рассказала о жизни в королевской семье, переезде, детях и прочем. Все самое интересное мы собрали в одном материале.

Принц Гарри и Меган Маркл

Скриншот из видео

Тайная свадьба

19 мая 2018 года состоялась одна из самых ожидаемых королевских свадеб. Принц Гарри женился на американской актрисе Меган Маркл. Тогда за этим праздником следил весь мир, но никто не догадывался, что пара уже поженилась. Тремя днями ранее.

Свадьба принца Гарри и Меган Маркл / Фото: Getty Images

Так, накануне большой королевской свадьбы по всем канонам, Меган и Гарри обменялись обетами на тайной церемонии, где присутствовал лишь архиепископ Кентерберийский. В свидетельстве о браке указана дата именно того дня.

"Это было зрелище для всего мира. Но мы хотели, чтобы эта церемония была только нашей", – поделилась Маркл в интервью Опре.

Королевская семья лишила принца Гарри денег

Принц Гарри заявил, что королевская семья его "буквально отрезала финансово" после того, как он и Меган Маркл решили отделиться и жить самостоятельно.

Меган Маркл и принц Гарри / Фото: instagram.com/sussexroyal

Внук королевы Елизаветы II добавил, что использовал деньги, оставленные ему принцессой Дианой.

"Все, что мне нужно, это достаточно денег, чтобы обеспечить безопасность и защитить свою семью", – сказал герцог Сассекский в интервью.

Пол второго ребенка

6 мая 2019 года у принца Гарри и его супруги Меган Маркл родился первенец. Ребенка назвали Арчи Харрисоном. О второй беременности Меган Маркл стало известно 14 февраля 2021 года.

Во время разговора с Опрой Уинфри пара рассекретила пол малыша. Гарри сказал, что они с Меган ждут рождения девочки.

Принц Гарри и Меган Маркл

Скриншот из видео

"Иметь одного ребенка или двух – это замечательно. Но у нас есть мальчик, а теперь будет девочка. Чего еще можно желать?", – сказал принц Гарри не скрывая радости.

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Меган Маркл хотела свести счеты с жизнью

Шокирующим заявлением Меган Маркл поделилась во время интервью с Опрой Уинфри: по словам бывшей актрисы, королевская жизнь и травля со стороны СМИ нанесли ошеломляющий урон ее психическому здоровью. Меган буквально хотела свести счеты с жизнью.

Меган Маркл / Фото: Скриншот из YouTube

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"Я просто не видела выхода. Я просыпалась ночью, сидела и не понимала, что делать. Осознавала, что все это происходит, просто потому что я живу и дышу. Мне просто не хотелось жить. Эта мысль была четкой и реальной, она меня не покидала и очень пугала", – сказала Маркл.

Супруга принца добавила, что вера в людей, заставляет ее помнить, что есть и другая сторона жизни, за которую стоит держаться.

О королеве Елизавете II и других

Многие ждали, что в интервью Меган Маркл рассекретит ужасные вещи о королевской семье, а особенно о Ее Величестве. Но ничего такого не случилось.

"Королева всегда чудесно ко мне относилась, мне очень нравилось находиться рядом с ней", – сказала о бабушке своего мужа Маркл.

Королева Британии Елизавета II / Фото: Getty Images

Она отметила, что Елизавета II была одной из тех, с кем Гарри познакомил ее в первую очередь, а еще она подарила Меган жемчужные серьги и ожерелье.

А вот принц Гарри подробнее рассказал о своих отношениях с отцом и братом. По его словам, принц Чарльз в какой-то момент перестал отвечать на его звонки.

Королевская семья / Фото: instagram.com/kensingtonroyal

"Предстоит много работы. Мне тяжело это понять, ведь он тоже проходил через нечто подобное и знает, что это за боль. К тому же, Арчи его внук. Но в то же время, конечно, я всегда буду его любить", – сказал Гарри об отце.

Он тепло высказался и о своем старшем брате: "Я очень люблю Уильяма, он мой брат, и мы вместе пережили настоящий ад. Но мы пошли разными путями".

Расизм во дворце

Меган сообщила, что перед рождением Арчи во дворце переживали о том, насколько темной будет кожа малыша. Маркл утверждает, что эта тема не раз всплывала в разговорах, однако с чьей стороны были эти волнения, супруга принца не стала говорить.



Принц Гарри с Меган Маркл и сыном Арчи / Фото: Getty Images

О решении покинуть королевскую семью

В интервью принц Гарри и Меган Маркл причиной, по которой они отказались от королевских обязанностей и решили переехать, назвали "отсутствие поддержки и понимания".

"Я бы никогда не стал шокировать свою бабушку, я слишком сильно ее уважаю", – сказал при этом Гарри.

Он также поблагодарил Меган Маркл за то, что она "спасла" его. Его супруга на это возразила: "Это Гарри спас всех, приняв решение, которое спасло мою жизнь и помогло нам всем".

Ранее сообщалось, что принц Уильям и Кейт Миддлтон возмущены поступком Меган и Гарри.