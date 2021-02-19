Версія українською
$ 27,85
33,65

Официально: Меган Маркл и принц Гарри не вернутся в королевскую семью

19 февраля, 16:40

Элина Пелешенко

Заявление сделал Букингемский дворец

Хоть принц Гарри готов в любую минуту сорваться и приехать в Лондон, если принцу Филиппу станет хуже. Но вот возвращаться к королевским обязанностям герцоги Сассекские не собираются. Такое заявление сделал Букингемский дворец.

Свое решение принц Гарри и Меган Маркл подтвердили во время беседы с королевой Елизаветой II.

Королевская семья / Фото: instagram.com/kensingtonroyal

Реклама

Пара должна будет отказаться от работы с благотворительными организациями, покровителями которых являются. Также принц Гарри лишиться всех своих военных званий и титулов, которые ему так важны.

"Хотя все опечалены этим решением, герцог и герцогиня остаются очень любимыми членами семьи", – сказано в сообщении.

Напомним, 7 марта принц Гарри и Меган Маркл дадут эксклюзивное интервью Опре Уинфри, в котором расскажут о жизни во дворце, переезде из Британии в США и втором ребенке.

Ранее мы рассказывали, что скрывает новое фото принца Гарри и беременной Меган Маркл.

Новости на эту же тему:

Хотел отравить правнука Елизаветы II: в Британии мужчину приговорили к 28 годам тюрьмы Отец Меган Маркл решил помириться с дочерью: "Конец моей жизни уже близок" Меган Маркл и принц Гарри ждут второго ребенка: имя, гражданство и очередь на престол будущего малыша
принц Гарри королевская семья Меган Маркл

Реклама

Новости партнеров

Кто получит прибавку к пенсии уже в марте?
Поножовщина и другие трагические судьбы детей-актеров "Ералаша"
Все в восторге: Ким Кардашьян снялась в комбинезоне без белья