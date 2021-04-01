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Огромный обломок кометы упадет на Европу через 48 часов

1 апреля, 12:32

Дарина Алексеева

Фильм-катастрофа с 1 апреля доступен к просмотру онлайн на OLL.TV

Фильм-катастрофа "Гренландия", вышедший в 2020 году, в котором комета Кларк может уничтожить почти всю Землю, выпущен в унисон с тревожными реалиями времени. Путь к спасению семьи главного героя Джоша Гаррити (Джерард Батлер) в картине непрост. Превозмогая панику, страх и хаос, они пытаются достичь секретного бункера в Гренландии, пропуск в который получают только избранные земляне. Теперь фильм можно посмотреть онлайн на OLL.TV.

"Гренландия" / Фото: themoviedb.org

Режиссером фильма выступил Рик Роман Во, который ранее снял такие кинохиты, как "Падение ангела", "Стукач", "В тени" и"Преступник". А главную роль сыграл Джерард Батлер, на счету у которого уже более 45 фильмов.

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Интересные факты:

"Гренландия" / Фото: themoviedb.org

Ранее мы рассказали о новом сериале "Леонардо".

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