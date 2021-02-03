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Оксана Байрак призналась, на сколько похудела во время участия в шоу "Маска"

3 февраля, 15:32

Анна Пономаренко

Байрак выступала в костюме Крапанки

На прошлой неделе шоу "Маска" покинула режиссер Оксана Байрак. Она выступала в костюме Крапанки. Уже после шоу Оксана призналась, на сколько килограммов она похудела во время участия в проекте.

Своей харизмой Байрак сделала яркую Крапанку очень зажигательной. Режиссер призналась, что все время старалась активно танцевать, привлекая внимание к своему яркому костюму. Оказалось, что именно так она и сбросила восемь килограммов! Выдержать Оксане такую нагрузку помогло спортивное прошлое.

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"Я, слава Богу, занималась спортом и, как говорится, бывших спортсменов не бывает. И Бог меня наградил плечами, которые выдерживали и по 25 килограммов песка, потому что я занималась легкой атлетикой. Это мне пригодилось сейчас", – рассказала Оксана.

Оксана Байрак / Фото: пресс-служба телеканала "Украина"

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Ранее Оксана признавалась, что очень боялась упасть на сцене во время выступления. К счастью, обошлось без инцидентов.

Подробности закулисья второго выпуска шоу "Маска", которое выходит на телеканале "Украина", смотрите в сюжете "Зіркового шляху":

Напомним, что именно Крапанка исполнила во втором эфире хит Верки Сердючки, заставив танцевать самого Андрея Данилко.

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Оксана Байрак шоу Маска

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