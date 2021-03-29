Олег Ляшко показал нового члена семьи: "Самая лучшая банда"

В феврале Олег Ляшко поделился с подписчиками в Facebook грустной новостью – у него умерла собака Ника. Но теперь спустя месяц после смерти Ники в семье политика на одного домашнего любимца стало больше – появилась собака Ласка. У себя в Facebook лидер "Радикальной партии" решил показать, как животное чувствует себя в новой семье.

На опубликованном видео можно увидеть, как собаки политика стараются привлечь к себе его внимание.

Видео: facebook.com/O.Liashko

"Порш, Розка, Ласка, Квитка. Посмотрите на эту банду. Ласка расскажи, как ты живешь? Я думаю, хорошо. Посмотрите, как они вместе все гуляют. Мои красавицы. Собачки мои любимые. Самая лучшая банда", – сказал политик в видео.

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Олег Ляшко отметил, что теперь Ласка стала полноправным членом семьи.

Напомним, ранее Ласку нашли волонтеры и политик решил взять собаку себе.

Ранее Олег Ляшко рассказал о первом слове сына.