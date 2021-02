Олег Скрипка перепел легендарную песню "Два кольори" на английском: видео

Солист легендарной украинской группы "Вопли Видоплясова" Олег Скрипка, который ранее назвал певицу, вдохновившую его начать музыкальную карьеру, перевел песню "Два кольори" на английский язык и снял на нее клип.

"Червоне — то любов, а чорне — то журба", – легендарные строки культовой песни Дмитрия Павлычко в версии Олега Скрипки зазвучали на английском: Red color is for love and black one is for sorrow.

Реклама

Автором клипа выступила эпатажная украинская режиссер Елена Винярская. Вместе с Олегом Скрипкой они создали неожиданную и стильную экранизацию незабываемой песни, строки которой знает каждый украинец. Как оказалось, Олег Скрипка родился в год создания песни "Два кольори" – потому эта композиция приобретает для исполнителя особое значение.

Напомним, Олег Скрипка признался, почему распался первый брак с француженкой.