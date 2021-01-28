Олег Винник признался, общаются ли звездные участники "Маски" за кулисами

На прошлой неделе рассекретили личность звездного участника шоу "Маска", который прятался под маской киберпанка Буйвола. В этом образе замаскировался Олег Винник, который стал пятым звездным детективом проекта. Видят ли участники других знаменитостей за кулисами шоу и почему DZIDZIO не удалось угадать своего коллегу – артисты рассказали в интервью программе "Зірковий шлях".

Уже две недели зрители гадают, какие знаменитости могли спрятаться в невероятных костюмах-масках. И если сначала звездные детективы были уверены, что мгновенно узнают своих коллег, то сейчас откровенно признаются – игра не будет простой ни для кого.

"Они так закрутили, это невозможно! – говорит DZIDZIO. – У меня слух может даже абсолютный. Но это невозможно, потому что когда участник общается с нами, его голос изменен с помощью компьютера, они говорят загадками, еще и костюмы сбивают".

Звездные детективы шоу "Маска" / Фото: пресс-служба телеканала "Украина"

Действительно, по условиям шоу, когда участники общаются со звездными детективами, их голоса меняют с помощью компьютерной программы. Костюмы задуманы так, чтобы никто не мог разглядеть даже родинку на лице исполнителя под маской. И на самой съемочной площадке придерживаются небывалых мер секретности, чтобы никто из участников случайно не выдал свою личность.

"За кулисами никто никого не видит и не слышит, там все скрыто, – признается Олег Винник. – Ты сидишь в маленькой гримерке. В этих костюмах нереально общаться, увидеть или услышать кого-то из других участников тоже невозможно. Сложно даже микрофон поднести к губам. Но несмотря на эти нюансы, было очень интересно и вдохновляющее. Ко мне даже пришла песня! Сразу после съемок, хотя было уже за полночь, поехал в студию ее записывать, ведь когда приходит вдохновение, спать не хочется".

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Олег Винник / Фото: пресс-служба телеканала "Украина"

В субботу, 30 января, в 21:00 зрители канала "Украина" увидят второй выпуск масштабного загадочного шоу "Маска".

Смотрите подробности о шоу "Маска" в программе "Зірковий шлях":

Напомним, Бабка из шоу "Маска" дала первую подсказку о себе.