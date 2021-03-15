Ольга Куриленко пожаловалась на тяжелую жизнь украинских женщин

Голливудская актриса украинского происхождения Ольга Куриленко, которая недавно продемонстрировала идеальную фигуру, опубликовала в Instagram редкое фото с мамой и рассказала о тяжелой жизни украинских женщин.

На черно-белом снимке звезда фильма о Джеймсе Бонде обнимает свою маму.Фото актриса сопроводила небольшим рассказом о своем детстве.

Ольга рассказала, что ее мама воспитывала одна без папы. Актриса добавила, что в Украине много матерей-одиночек и иногда они вынуждены отдавать детей в детские дома.

Ольга Куриленко с мамой / Фото: instagram.com/olgakurylenkoofficial

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"Моя мама вырастила меня в Украине, где одинокие мамы живут на грани бедности. Мне посчастливилось. К сожалению, многих менее удачливых родителей – одиночек принуждают отдавать своих детей в приюты. Там, в одиночестве , они могут столкнуться с пытками, сексуальным насилием и торговлей людьми", – написала Ольга.

Актриса решила обратиться в Европейскую комиссию с вопросом, почему нельзя закрыть детские дома.

"Почему вы позволяете Украине отказаться от закрытия 700 государственных детских домов? Вместо этого они должны финансировать новые социальные услуги – укреплять семьи, чтобы они оставались вместе", – поинтересовалась Ольга.

Ранее Ольга Куриленко спровоцировала скандал неожиданным заявлением.