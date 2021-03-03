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Ольга Сумская опубликовала редкие семейные фото в честь дня рождения дочери

3 марта, 12:01

Элина Пелешенко

Младшей дочери актрисы сегодня исполнилось 19 лет

В семье Ольги Сумской, которая недавно показала фото без макияжа, сегодня праздник. Младшей дочери артистке Анне исполнилось 19 лет. В честь праздника звездная мама в Instagram опубликовала архивные фото и написала трогательный пост.

Если вдруг у близких день рождения 8 марта и все еще ломаете голову, что же подарить – есть несколько идей.

Ольга пожелала дочери не терять веры в себя, достигать поставленных целей. Актриса призналась, что ее дочка достойна самого лучшего.

"Анечка,девочка наша родная! Вот и 19-летия наступило! Доця, солнышко желаем веры в себя, уверенности, настойчивости в достижении цели. Ты достойна лучшего в этой жизни! Любим тебя безумно", – написала актриса.

Ольга Сумская с дочками / Фото: instagram.com/olgasumska

А также пост она сопроводила архивным фото дочери. Среди опубликованных снимков в том был и снимок , сделанный 19 лет назад в день выписки из роддома.

Ольга Сумская с мужем / Фото: instagram.com/olgasumska

Ольга Сумская с близкими. / Фото: instagram.com/olgasumska

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Дочь Ольги Сумской Анна / Фото: instagram.com/olgasumska

Дочь Ольги Сумской Анна / Фото: instagram.com/olgasumska

Дочь Ольги Сумской Анна / Фото: instagram.com/olgasumska

Дочь Ольги Сумской Анна / Фото: instagram.com/olgasumska

Ольга Сумская с дочкой Анной и мужем / Фото: instagram.com/olgasumska

Ранее мы рассказывали, что Ольга Сумская показала свои детские фото.

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