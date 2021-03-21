Ольга Сумская призналась, просила ли Винника взять ее мужа на "Голос країни"

Виталий Борисюк пришел на проект и попал в команду Олега Винника

Виталий Борисюк пришел на вокальное шоу, чтобы раскрыть еще один свой талант. Артист спел на проекте "Голос країни" и попал в команду Олега Винника.

С певцом знакома супруга Борисюка – Ольга Сумская, которая недавно призналась, как зарабатывает в Instagram. Не замолвила ли она словечко за своего любимого, актриса рассказала в интервью.

Ольга Сумская и Виталий Борисюк / Фото: instagram.com/olgasumska

Ольга Сумская призналась, что это она уговорила Виталия Борисюка прийти на слепые прослушивания. На вопрос ведущей Кати Осадчей, не просила ли Сумская Олега Винника, чтобы тот взял ее мужа на проект, артистка ответила отрицательно.

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"Могла, но я этого не сделала. Еще не дошла до того, чтобы звонить Олегу. Это было бы непорядочно и неблагородно", – сказала Сумская в программе "Светская жизнь", опубликованной в YouTube.

Ольга добавила, что переживает из-за армии новых поклонниц Борисюка. Однако называет это "проверкой на подлинность чувств".

Напомним, недавно Ольга Сумская опубликовала редкие семейные фото в честь дня рождения дочери.