Полякова о "примирении" с Кароль после скандала: "Она развернулась и ушла"

По словам Оли Поляковой у них с Тиной была возможность пообщаться, но этого не произошло

Прошло больше месяца после сенсационного третьего выпуска шоу "Маска", в котором Оля Полякова назвала Тину Кароль "плакальщицей на похоронах". Тогда разразился настоящий скандал, который до сих пор волнует сердца фанатов артисток и их коллег. Олю Полякову постоянно спрашивают, готова ли она примириться со своей коллегой по сцене, но вся загвоздка в том, что по словам артистки, сама Тина не изъявляет желания.

В новом выпуске шоу "Слава +" на YouTube, Оля Полякова призналась, как теперь относится к происшедшему. По словам певицы, она сразу поняла, что ее фраза прозвучала двусмысленно.

"Я сразу поняла, что это некорректно, поэтому я сразу извинилась. И пошла дальше, но то, что началось потом – это пиар-компания и фарс", – сказала Оля Полякова.

При этом певица отметила, что очень хорошо относится к Тине Кароль и любит ее голос. Но, по словам Оли, сама Тина повела себя неопределенно после этого скандала.

Оля Полякова и Тина Кароль / Фото: Сегодня

"Ты определись, ты обиделась или ты делаешь пиар…", – сказала Полякова.

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Затем Оля Полякова намекнула, что разговоры Тины Кароль о "руке дружбы" ничего на самом деле не значили.

"Когда на "Світському житті" Тина стояла возле меня в двух метрах, развернулась и ушла, перед этим дав интервью про "руку дружбы". Ну, о чем это говорит? Лично мы не общались, хотя могли и пообщаться. Я ее видела на расстоянии вытянутой руки", – сказала Оля Полякова.

Певица призналась, что смотрит на поведение Тины Кароль с пониманием натуры артиста и уверена, что они в будущем снова будут общаться.

Смотрите видео, как фанаты Тины Кароль набросились на Олю Полякову:

Напомним, что после скандала Полякова предложила Кароль снимать собственное шоу.