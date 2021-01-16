Оля Полякова объяснила, почему стоит посмотреть шоу "Маска" – сегодня премьера

Уже сегодня, 16 января, в 21:00 на телеканале "Украина" состоится главная премьера года – грандиозное шоу "Маска" по всемирно известному формату The Masked Singer. Звездный детектив Оля Полякова рассказала, почему нельзя пропустить премьеру этого масштабного шоу.
Не секрет, что Полякова любит поражать поклонников экстраординарными образами. Так, в первом выпуске шоу "Маска" Оля появится в невероятном платье красного цвета. Благодаря асимметричному крою наряд эффектно демонстрирует длинные ноги певицы, а оригинальный вырез выигрышно подчеркивает зону декольте.
Как аксессуар Оля выбрала интересный головной убор в тон к платью, а завершают образ классические бежевые туфли-лодочки, благодаря которым ноги певицы кажутся еще длиннее.
Поп-дива признается, что ее очень увлекло загадочное и неожиданное шоу "Маска", и утверждает, что зрителям будет хоть и непросто, но очень интересно отгадывать, какие же знаменитости спрятались под впечатляющими костюмами.
"Нам с коллегами, другими звездными детективами, просто невозможно договориться, потому что все думают по-разному. Один говорит одно, другой – другое. Я слушаю одну версию, и мне кажется, что это правда, кто-то предлагает другой вариант – и это мне тоже кажется правдой. Отгадать, кто скрывается под масками – очень сложно", – говорит Оля Полякова.
Напомним, звездными детективами грандиозного шоу "Маска" стали известная певица, любимица зрителей, поп-королева сцены Оля Полякова, мегапопулярный певец, актер и продюсер DZIDZIO, украинская суперстар, поп-дива, которой первой удалось покорить сердце мирового слушателя, NK | Настя Каменских, популярный певец, автор песен и продюсер Андрей Данилко.
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Их задаче – вместе с телезрителями постараться понять, какие знаменитости прячутся под масками. Включаясь в эту увлекательную игру, они также проанализируют подсказки, которые участники будут давать перед выступлениями, и зададут им интересующие вопросы.
Как сообщалось ранее, украинский проект "Маска" будет состоять из рекордных для популярного формата The Masked Singer 12 эпизодов и поражает своими масштабами. Участниками музыкального шоу-детектива "Маска" на телеканале "Украина" станут украинские звезды – актеры, музыканты, комики, спортсмены, политики, ведущие и певцы. Но их личности – тайна, разгадать которую должны зрители. Ведущим телепроекта стал Владимир Остапчук.
Не пропустите первый выпуск шоу "Маска" сегодня, в 21:00 на телеканале "Украина", а о самых интересных моментах проекта читайте на сайте Сегодня.