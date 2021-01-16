Оля Полякова объяснила, почему стоит посмотреть шоу "Маска" – сегодня премьера

Первый выпуск покажут 16 января в 21:00 на телеканале "Украина"

Уже сегодня, 16 января, в 21:00 на телеканале "Украина" состоится главная премьера года – грандиозное шоу "Маска" по ​​всемирно известному формату The Masked Singer. Звездный детектив Оля Полякова рассказала, почему нельзя пропустить премьеру этого масштабного шоу.

Не секрет, что Полякова любит поражать поклонников экстраординарными образами. Так, в первом выпуске шоу "Маска" Оля появится в невероятном платье красного цвета. Благодаря асимметричному крою наряд эффектно демонстрирует длинные ноги певицы, а оригинальный вырез выигрышно подчеркивает зону декольте.

Певица Оля Полякова / Фото: телеканал "Украина"

Как аксессуар Оля выбрала интересный головной убор в тон к платью, а завершают образ классические бежевые туфли-лодочки, благодаря которым ноги певицы кажутся еще длиннее.

Поп-дива признается, что ее очень увлекло загадочное и неожиданное шоу "Маска", и утверждает, что зрителям будет хоть и непросто, но очень интересно отгадывать, какие же знаменитости спрятались под впечатляющими костюмами.

Главный секрет шоу "Маска" охраняют бодигарды / Фото: пресс-служба телеканала "Украина" Реклама

"Нам с коллегами, другими звездными детективами, просто невозможно договориться, потому что все думают по-разному. Один говорит одно, другой – другое. Я слушаю одну версию, и мне кажется, что это правда, кто-то предлагает другой вариант – и это мне тоже кажется правдой. Отгадать, кто скрывается под масками – очень сложно", – говорит Оля Полякова.

Напомним, звездными детективами грандиозного шоу "Маска" стали известная певица, любимица зрителей, поп-королева сцены Оля Полякова, мегапопулярный певец, актер и продюсер DZIDZIO, украинская суперстар, поп-дива, которой первой удалось покорить сердце мирового слушателя, NK | Настя Каменских, популярный певец, автор песен и продюсер Андрей Данилко.

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Их задаче – вместе с телезрителями постараться понять, какие знаменитости прячутся под масками. Включаясь в эту увлекательную игру, они также проанализируют подсказки, которые участники будут давать перед выступлениями, и зададут им интересующие вопросы.

Как сообщалось ранее, украинский проект "Маска" будет состоять из рекордных для популярного формата The Masked Singer 12 эпизодов и поражает своими масштабами. Участниками музыкального шоу-детектива "Маска" на телеканале "Украина" станут украинские звезды – актеры, музыканты, комики, спортсмены, политики, ведущие и певцы. Но их личности – тайна, разгадать которую должны зрители. Ведущим телепроекта стал Владимир Остапчук.

Не пропустите первый выпуск шоу "Маска" сегодня, в 21:00 на телеканале "Украина", а о самых интересных моментах проекта читайте на сайте Сегодня.