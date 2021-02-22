Оля Полякова подшутила над Алиной Гросу и получила от нее ответ: видео

Певица Оля Полякова, которая ранее назвала Тину Кароль "плакальщицей на похоронах", подшутила над еще одной украинской артисткой – Алиной Гросу. И Алина записала видео в ответ.

В пятом выпуске шоу "Маска" на телеканале "Украина" Оля Полякова неправильно спела хит Алины Гросу "Бджілка", перепутав его с песней из мультфильма о Винни Пухе.

В ответ Алина опубликовала в Instagram видео с фрагментами выпуска с участием Оли и добавила ролик с собой, где она позирует в маске в виде медведя с пчелами.

Как оказалось, Полякова напевала песню Гросу, потому как думала, что певица скрывается под одной из масок на шоу.

Похоже, что Алина не обиделась на Олю, а лишь решила подыграть ей, записав забавное видео. В комментариях подписчики назвали Полякову "крутой", а Гросу не стала это отрицать.

Скриншот: Instagram Гросу

Напомним, Оля Полякова потроллила саму себя в прямом эфире.