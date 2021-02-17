Оля Полякова рассказала об особой связи с участником шоу "Маска"

Звездные детективы шоу "Маска" на телеканале "Украина" продолжают угадывать, какие знаменитости прячутся в невероятных и оригинальных образах. У звезд уже появились свои фавориты, например, NK | Настя Каменских недавно рассказала, что ей очень нравятся Жабеня, Солнце, Роза и Носорог. Последний также оказался любимцем Оли Поляковой, у которой с этим героем появилась особая связь.

В прошлый раз этот сильный участник просто очаровал Олю Полякову. Не каждому мужчине она позволяет себя поднять, а вот Носорогу удалось, и сделал он это очень легко. В новом выпуске шоу "Маска" герой признался, что от этого контакта получил такое же удовольствие, как и от занятий спортом. Но оказывается, за этим мужеством и брутальностью скрывается по-настоящему творческая натура.

"Еще малым меня тянуло ко всему необыкновенному, а единственная женщина, которая этого тогда не замечала, – моя мама. Хорошо, что я никогда не был маменькиным сынком, иначе мир так бы и не узнал о моем таланте", – рассказал Носорог.

Оля Полякова отметила, что этот участник – ее бесспорный фаворит. Она даже поделилась достаточно личной историей, связанной с Носорогом.

Носорог / Фото: пресс-служба телеканала "Украина"

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"На этой неделе сплю и вижу сон – снится мне Носорог. Я просыпаюсь утром, а мне муж говорит: "Скажи, пожалуйста, а что это ты ночью кричала "Носорог!", "Носорог!" Я отвечаю: "А что? Мне снилось, что я была в зоопарке", – пошутила Оля Полякова.

Детективы стали гадать, какая знаменитость могла замаскироваться в таком мужественном и одновременно романтическом образе. Олег Винник предположил, что это может быть его земляк, актер Тарас Цимбалюк. NK | Настя Каменских тоже так сначала считала, но недавно артист сделал предложение своей возлюбленной, а Носорог – холостяк. Поп-дива отметила, что все указывает на то, что под этой маской кроется спортсмен. А вот Андрею Данилко кажется, что там популярный ведущий. DZIDZIO же имеет собственную версию, он говорит, что это может быть актер Алексей Тритенко. Чтобы убедиться в своем предположении, он спросил у Носорога, снимался ли тот в сериале "Когда мы дома". Но участник ответил, что смотрел его.

Кто же скрывается в костюме Носорога? И какие еще подробности о своей личности раскроет этот сильный герой?

Смотрите самое звездное и загадочное на украинском телевидении шоу "Маска" каждую субботу в 21:00 на телеканале "Украина".

Ранее звездные детективы предположили, кто может скрываться за маской Мольфара.