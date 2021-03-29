"Пошла по стопам президента": Оля Полякова разозлилась на участника шоу "Маска" и сломала карандаш

В новом десятом выпуске гипершоу "Маска" на телеканале "Украина" участники продолжали запутывать зрителей и звездных детективов. Если раньше последние считали, что в образе Циклопа скрывается певица Michelle Andrade, то теперь они настаивают на другой версии.

Звезда, которая примерила на себя самый милый костюм проекта, отказалась отвечать на вопросы экспертов "Маски", чем не на шутку разозлила Оля Полякову.

Циклоп / Фото: телеканал "Украина"

При этом персонаж дал подсказку: в отличие от всех, у этой знаменитости сразу два имени и две фамилии. А если сложить день и месяц ее рождения, то получится 21.

NK, DZIDZIO и Олег Винник предположили, что это могут быть певицы Христина Соловий или Алина Паш. Однако Олю Полякову заинтересовала сценическая постановка Циклопа, в которой участница отправилась в космос.

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"Я знаю, кто это! – воскликнула певица. – Потому что этот номер дал нам подсказку. Здесь у нас бомба, ракета, а это – Jerry Heil. В подсказке она сказала о двух именах, потому что Jerry Heil – это псевдоним, а ее настоящее имя – Яна Шамаева".

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Тогда детективы решили поинтересоваться, ест ли Циклоп мясо, ведь Jerry Heil – веган. Но героиня лишь сказала, что любит тортики.

"Доця, смотри, – обратилась Полякова к Циклопу. – Я добрая тетя – улыбаюсь".

Однако участница отметила, что не верит Королеве ночи. После такого заявления Полякова разозлилась и пополам разломила карандаш.

Андрей Данилко, Оля Полякова и DZIDZIO / Фото: телеканал "Украина"

"О, пошла по стопам одного из президентов", – пошутил ведущий гипершоу "Маска" Владимир Остапчук, рассмешив зрителей.

Какая же знаменитость замаскировалась в образе милого Циклопа? И чем будут поражать участники в следующем выпуске самой успешной премьеры года?

Смотрите самое звездное и загадочное на украинском телевидении шоу "Маска" каждую субботу в 21:00 на телеканале "Украина".

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