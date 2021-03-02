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Оля Полякова с супругом поздравили дочь с 16-летием. Смотрите, какой сюрприз устроили! (видео)

2 марта, 13:20

Анна Пономаренко

Артистка решила начать делать сюрпризы дочке еще ночью

Украинская певица и детектив шоу "Маска" на телеканале "Украина" Оля Полякова, которая недавно сменила имидж, начала поздравлять свою дочь Машу с днем рождения еще ночью. Сегодня, 2 марта, Маше Поляковой исполняется 16 лет.

В Instastories Полякова показала, как они с супругом заходят в комнату к сонной Маше и дарят ей букеты цветов. Затем Оля подвела дочь к окну, где на улице сотрудники артистки, включая танцора ее балета, Макса Ежова, включили Маше праздничные песни и подарили торт со свечами в виде числа 16.

Счастливая Маша даже забавно станцевала с Максом Ежовым под музыку, звучавшую из автомобиля.

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Оля Полякова поздравила дочь с 16-летием Видео: facebook/polyakovamusic

"16, блин, я не верю! Не может быть, чтобы моей дочери было 16!" – прокричала Оля.

Отметим, что у артистки также есть еще одна дочь – Алиса, которая родилась в 2011 году.

Напомним, Оля Полякова прокомментировала решение Тины Кароль пропиариться на их скандале.

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