Как приготовить омлет Пуляр, взорвавший Instagram

Воздушный, легкий и нарядный – попробуйте его на вкус и вы

Взглянув на этот французский омлет, сразу не разберешь – это какой-то воздушный бисквит в желтом креме или действительно омлет. Да, это омлет. Омлет из Франции. И если вы знаете, как приготовить идеальные яйца пашот, то пора научиться справляться и с омлетом Пуляр. Забегая наперед – технология несложная.

Самый воздушный омлет в мире с острова Мон-Сен-Мишель

Именно здесь родился этот омлет. Дело было в 19 веке. Молодая француженка Аннетт Пуляр, не поделив с родственниками наследство, решила открыть трактир. Вот только кормить путешественников и паломников было практически нечем. Разве что яйцами. Но даже самым голодным это тоже приелось.

По легенде, рецепт воздушного омлета подсказал Аннетт один из путешественников. Он предложил отделить белки от желтков и готовить их по отдельности. Вскоре омлет стал коронным блюдом мадам Пуляр, и так же быстро о нем узнала вся Франция. Сегодня для всех, кто прибывает на Мон-Сен-Мишель, визит в ресторан "Матушки Пуляр" обязателен. Кстати, омлет оказался делом прибыльным, если учесть, что стоимость его – около 30 евро.

Технология приготовления

Сейчас, как и много лет тому назад, омлет Пуляр готовится в печи на сковороде. Причем на сковороду перед жаркой не кладут никакого масла. То есть, по сути, омлет запекается. Белки отделяются от желтков, сбиваются и жарятся по отдельности. Сначала – корж из желтков (это оболочка омлета), а потом на него выкладывается взбитый в облако белок.

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Омлет Пуляр

Фото: instagram.com/art.fitnesspm/

Ингредиенты

5 яиц

20 г сливочного масла

2 ст. л. молока или сливок

Соль, перец

⠀Способ приготовления

Отделить белки от желтков. Желтки взбить отдельно с несколькими ложками молока или сливок и щепоткой соли, как для обычного омлета. Сковороду поставить на средний огонь. Добавить совсем немного масла. Вылить желтки и равномерно распределить по сковородке. Пока желтки начинают поджариваться, взбить белки со щепоткой соли и перца до густой пены. Когда желтки схватились, выложить белковую пену сверху и жарить, не закрывая крышкой 7-10 минут. Белок должен быть упругим и не липнуть к пальцам. Аккуратно снять омлет и перенести на тарелку. Разрезать пополам и сложить белком внутрь.

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