"Он 30 лет меня использовал": Любовь Успенская начала развод с мужем

Певица украинского происхождения Любовь Успенская, которая ранее поздравила с днем рождения дочь, с которой почти год в ссоре, начала бракоразводный процесс с Александром Плаксиным. Сейчас предприниматель живет и работает в США вместе с дочкой певицы.

Супруги еще не разведены, но уже давно живут отдельно и в разных странах. По словам артистки, брак с Александром стал ошибкой, а сам мужчина "жил за ее счет". Теперь же Любовь Успенская хочет развестись и готова бороться за свое имущество. Об этом сообщает Starhit.

"Если бы я была поумнее, то заключила бы с мужем в свое время брачный контракт. Он 30 лет меня использовал. Пожил за мой счет, а теперь он хочет все делить", – заявила артистка.

Любовь Успенская / Фото: instagram.com/uspenskayalubov_official Реклама

По словам артистки, дорогие приобретения оплачивала она сама. Поэтому и американские апартаменты стоимостью в миллион долларов и загородный особняк Успенская отдавать не намерена.

В то же время иск о расторжении брака журналисты программы "Ты не поверишь!" так и не нашли, но певица сообщила, что будет тратить на юристов 100 тысяч долларов, чтобы спасти свое имущество.

Ранее сообщалось, что Любовь Успенская написала завещание.