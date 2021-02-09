"Он будет снова жить": музыкант сделал гитару из скелета своего дяди (фото)

Американский рок-музыкант, выступающий под псевдонимом Prince Midnight (Полуночный Принц), решил сконструировать из скелета своего покойного дядюшки Филиппа гитару. Об этом исполнитель рассказал на своей странице в Instagram.

Фото: Instagram | Prince Midnight

По словам американца, его дядя Филипп, проживавший до смерти в 1990-х в Греции, завещал свой скелет науке.

Несколько лет его останки служили ученикам, изучающим биологию в одной из греческих школ. Однако после запрета на использование настоящих скелетов в учебных учреждениях кости поместили в коробку и захоронили в склепе на кладбище.

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Спустя несколько лет семья музыканта не могла больше платить аренду за место на кладбище. Тогда Prince Midnight задумался над тем, как решить эту весьма деликатную проблему.

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"Дядя Филипп был большим фанатом жанра метал и этим сильно оказал влияние на мою музыкальную карьеру. Я превратил его останки в электрогитару, чтобы он и дальше приносил пользу и радость людям", – рассказал исполнитель.

Фото: Instagram | Prince Midnight

Не обошлось без критики, но Prince Midnight поспешил объяснить свое необычное решение.

"Мы все по-разному справляемся со скорбью и поминаем наших близких, и я рад, что этот проект затронул многих. Скоро Филипп будет снова жить!" – резюмировал рокер.

Фото: Instagram | Prince Midnight

Напомним, ранее мы рассказывали о рок-группе, которая отыграла концерт со зрителями в резиновых пузырях. Также сообщалось о мужчине, играющем на гитаре во время операции на его же мозге.