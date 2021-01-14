Он чудовище: бывшая жена Арми Хаммера шокирована его "признанием" в каннибализме

Бывшая жена известного актера Арми Хаммера, который из-за скандала не будет сниматься с Дженнифер Лопес в фильме, Элизабет Чемберс отреагировала на шумиху в Сети.

Фотомодель и телеведущая призналась, что была жутко шокирована, когда в СМИ попала переписка Арми Хаммера с его любовницами, где актер фактически признался в каннибализме. И если об изменах своего экс-супруга Элизабет Чемберс знала уже давно, то новость о его пристрастии к каннибализму и БДСМ вызвала у нее отвращение.

Арми Хаммер и Элизабет Чемберс / Фото: Getty Images

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Близкий друг Элизабет Чемберс сообщил изданию The Sun, что многие из любовниц раньше связывались с ней, но она не хотела признавать это. Теперь Элизабет знает, что они говорили правду.

"Арми кажется чудовищем... Был ли он таким всегда и скрывал, или с ним случилось то, что изменило его, она не знает", – сказал друг Элизабет Чемберс.

Арми Хаммер до сих пор не прокомментировал шокирующую переписку.

Ранее появились новые жуткие подробности скандала – другие бывшие возлюбленные актера подтвердили его садистские наклонности.