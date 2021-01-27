"Он может стать овощем": сын Алибасова о его состоянии

Неделю назад Бари Алибасова госпитализировали. У продюсера "На-На" произошло небольшое осложнение с кровообращением, из-за этого он стал плохо ходить. Сын Алибасова рассказал, как чувствует себя его отец. Об этом пишут Дни.ру

По словам Бари Алибасова-младшего из-за чрезмерного употребления алкоголя действительно нарушилось кровообращение.



"20 января утром у него до кончиков пальцев перестала доходить кровь, он не мог встать, у него ступни холодные были. И не помнил, что с ним произошло вчера, позавчера. Кровь перестала доходить до участков мозга, связанных с короткосрочной памятью. А если кровь не доходит туда достаточно долго, происходит отмирание этих тканей мозга", – рассказал наследник продюсера.

Бари Алибасов с сыном / Фото: instagram.com/barialibasovjr

Реклама

Сейчас у Алибасова есть проблемы с памятью.

"У него сейчас память включается-выключается, а может тогда вообще отрубиться. Это не угрожает жизни, но угрожает памяти, а это еще даже и страшнее. Он может стать овощем", – поделился Бари Алибасов-младший.

Ранее подруга Бари Алибасова рассказала о продолжительной болезни продюсера.