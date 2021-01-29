"Она особенная": Потап о создании песни, которую любил отец Насти Каменских

Продюсер и рэпер Потап поделился деталями создания новой песни Насти Каменских "Почуття", клип на которую вышел после смерти ее отца. Артистка признавалась, что ее папа очень ждал премьеры, ведь в нем снялась ее мама. Оказалось, что трек, рассказывающий об эмоциях родителей девушки, которая выходит замуж, писался не с первого раза.

"Еще до "Почуття" я написал три других песни, но ни одна мне не нравилась. И вот когда мы с Настей, дома, на нашей house-студии слушали наработки, мы решили: "Давай начнем с самого начала". Настя села за фоно и мы почти сразу написали припев, и наконец он был "тот самый", будто он существовал всегда, и мы посмотрели друг на друга и сказали "Да, это то, что мы искали!", – написал Потап на украинском языке в Instagram.

Потап и Настя Каменских / Фото: instagram.com/realpotap

Потап отметил, что Настя Каменских добавляет в этот трек невероятное женственное волшебство и он любит создавать с ней песни.

"Все становится особенным, все озаряется чувствами. Как и эта песня. Она особенная. Я мечтаю, чтобы под нее танцевали "первый танец" на свадьбах, я хочу, чтобы эту песню пели на юбилеях любви и в караоке. Я хочу, чтобы мужчины не забывали дарить своим любимым подарки, но помнили, что "чувство – лучшая из украшений", – поделился Потап.

Настя Каменских в клипе "Почуття" / Фото: Скриншот из YouTube Реклама

И в завершение к трогательному посту Потап очень мило признался супруге в любви:

"Солнышко я тебя очень люблю, ты – невероятная", – написал рэпер.

Смотрите клип на песню "Почуття":

Ранее Потап похвастался подарком от Насти Каменских.