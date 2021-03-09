"Они упустили свой шанс": реакция Сети на скандальное интервью Меган Маркл и принца Гарри

Скандальное интервью Меган Маркл и принца Гарри продолжает обсуждать весь мир. Согласно опросу, проведенному социологической компанией YouGov, 47% британцев назвали откровения герцогов Сассекских неуместными. А что думают известные люди? Мы собрали реакцию звезд на интервью Меган Маркл и принца Гарри.

Теннисистка Серена Уильям и подруга Меган Маркл, она не могла не прокомментировать интервью. У себя в Instagram спортсменка поддержала жену принца Гарри.

"Меган Маркл, мой бескорыстный друг, живет своей жизнью и подает пример с сочувствием и состраданием. Она каждый день учит меня, что значит быть по-настоящему благородным. Ее слова иллюстрируют боль и жестокость, которые она пережила… Я хочу, чтобы дочь Меган, моя дочь и ваши дети жили в обществе, в котором уважают друг друга", – написала Серена.

Серена Уильямс / Фото: Getty Images

Британская актриса и Джамила Джамиль еще перед выходом интервью написала у себе в Twitter, что беспокоится за Меган Маркл.

"Если это то, что королевская семья может делать публично с беременной женщиной на позднем сроке ... можем ли мы даже представить, через что ей пришлось пройти в частном порядке?" – написала актриса.

Посмотрев интервью, актриса назвала его расплывчатым и предположила, что Меган и принц Гарри далеко не все рассказали.

Джамила Джамиль / Фото: Instagram

"Можем ли мы выделить минутку, чтобы вспомнить, насколько непристойным было поведение прессы и дворца в ожидании интервью, которое на самом деле оказалось довольно расплывчатым и сдержанным? Что они собирались услышать от Меган и Гарри? Что они должны были сделать, чтобы так испугаться?" – написала Джамила.

Меган и принца Гарри поддержал Белый дом. Об этом сообщает Vanity Fair.

"Чтобы любой мог выступить и рассказать о своей борьбе с психическим здоровьем и рассказать свою личную историю, это требует смелости, и это, безусловно, то, во что верит Джо Байден", – заявил пресс-секретарь президента США Джен Псаки

Американская поэтесса Аманда Горман, которая выступала на инаугурации Джо Байдена, в Twitter написала, что благодаря Меган в королевской семье могли произойти положительные перемены, но эту возможность потеряли.

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Аманда Горман / Фото: Getty Images

"Меган была для британской монархии хорошей возможностью для перемен, возрождения и вступления в новую эпоху. Они не просто плохо обошлись с этим "лучом света", они упустили свой шанс", – написала поэтесса.

В интервью Washington Post Хиллари Клинтон отметила, что собственном опыте испытала внимание британских таблоидов. Она назвала Меган "невероятно успешной" и поддержала усилия герцогини Сассекской отстаивать свои интересы.

"На дворе 2021 год, и она хотела жить своей жизнью, и у нее было полное право на это надеяться", – сказала Клинтон.

Хиллари Клинтон/Фото: REUTERS/Brendan McDermid

Дочь Мартина Лютера Кинга Бернис поддержала Меган Маркл в Twitter.

"Королевский статус не защищает от опустошения и отчаяния расизма", – написала Бернис.

Бернис Кинг / Фото: Instagram.com

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Видео: Сегодня

Ранее мы рассказывали , что после интервью в Сети появился неопубликованный снимок беременной Меган Маркл.