Онкология у детей: как ее диагностировать и что делать родителям

Две трети онкобольных детей в Украине успешно преодолевают рак. В этих показателей мы не существенно отстаем от Европы. Каждый год страшный диагноз устанавливают около тысячи украинским детям и подросткам. Можно ли предупредить болезнь, и что делать родителям, если рак уже диагностировали, рассказал "Сегодня" заведующий отделением детской онкологии Национального института рака Сергей Павлик.

Сюжет Оксаны Зинковской и Кирилла Иванова Видео: Сегодня

Маленькой Алисе только полгода и 5 дней назад девочку прооперировали – удалили часть печени вместе с опухолью. Теперь стадия ожидания результатов манипуляции. Опухоль оказалась доброкачественной, но измениться могла в любой момент, объясняют врачи. Мама Алисы Зинаида Петухова говорит, что обязана семейному врачу, который заподозрил что-то и отправил ребенка на УЗИ. Это и помогло выявить онкологию на ранней стадии развития.

Как проявляется рак у детей и как его выявить

Обычно каких-то специфических проявлений у детей онкология не имеет, подтверждают медики. Поэтому своевременное выявление в основном зависит от семейных врачей. Такое отношение к пациентам сейчас называют онковнимательностью.

По словам заведующего отделением детской онкологии Национального института рака Сергея Павлика, при малейшем подозрении нужно посылать к врачу – детскому онкологу. Это касается всех: мамы, бабушки, которая заметила увеличение живота, какие то тревожные или даже подозрительные признаки – нарушение настроения, капризности. Нарастание массы тела, потеря массы тела, длительные температуры.

А пока такая онковнимательность у семейных врачей встречается редко, говорят онкологи, то, как правило, рак у детей выявляют случайно. Ежегодно регистрируется около тысячи новых случаев. Более половины – это опухоли нервной системы.

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"Не только в Украине, но и в мире детские опухоли, как правило, обнаруживают уже на поздних стадиях", – говорит Сергей Павлик.

Он советует родителям не впадать в панику, ведь подавляющее большинство детских опухолей лечится. И лечится очень эффективно.

Как можно предотвратить рак

Сейчас 65% больных детей полностью преодолевают рак. В Европе эта цифра достигает 75%. Причин этому много – от уровня медицины и лучших условий жизни. Поэтому в украинских реалиях медики советуют родителям задумываться о здоровье ребенка еще до его рождения.

Исполняющий обязанности директора Национального института рака Александр Яцын говорит, что важно, до того, как вы планируете заводить детей, вести здоровый образ жизни. И дообследование родителей в течение жизни, когда планируется беременность.

Но все же важно помнить, что рак – это часто случайный генетический сбой и он не является приговором, отмечают врачи.

Тем временем мы выяснили, что можно и чего нельзя делать в сильный мороз.