Оригинальные начинки для вареников на старый Новый год – рецепт с фото

Продолжаем готовиться ко встрече старого Нового года, который придет к нам с 13 на 14 января. В этот день принято готовить вареники с сюрпризами – они должны напророчить нам счастливое будущее. В этой подборке рецептов вы узнаете, что начинка для вареников может быть очень неожиданной и, конечно, вкусной.

Вареники с начинкой из цветной капусты

Фото: instagram.com/kus_nyam/

Ингредиенты (тесто)

500 г – пшеничной муки

150 мл – теплой воды

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Для начинки⠀

1 шт. – средняя цветная капуста, разделить на соцветия

2 зуб. – чеснока

1 ч. л. – тертый имбирь

4-5 шт. – зеленого лука

200 г – грибов

2-3 ч. л. – мисо пасты

2 ст. л. – соевого соуса

1 ст. л. – кунжутного масла

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⠀Способ приготовления

Разогреть кунжутное масло на среднем огне, добавить соцветия цветной капусты и жарить 3 минуты. Добавить чеснок и жарить еще минуту. Добавить зеленый лук, грибы, имбирь и мисо пасту, жарить около 1 минуты. Добавить соевый соус, все перемешать. Измельчить начинку в блендере после остывания. Замесить тесто, вымешивать вручную. Накрыть слегка влажной тканью и оставить на 1 час. Подготовить заготовки для вареников и наполнить начинкой. Варить до готовности в подсоленной воде.

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Вареники с тыквой

Фото: instagram.com/lilyhomefood/

Ингредиенты (начинка)

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200 г – сырой тыквы

пучок укропа

1-1,5 ст. л. – растительного масла

щепотка соли и перца

Для теста

100 мл – воды

100 мл – молока

¼ ч. л. – соли

1 яйцо

2,5-3 стакана – муки

2 ст. л. – подсолнечного масла

Способ приготовления

Соединить теплую воду и теплое молоко, растворить в них соль и влить к муке, смешанной с яйцом. Добавить растительное масло и тщательно вымешать тесто. Оставить тесто на 40 минут под полотенцем. Тыкву очистить от кожуры и натереть на терке для корейской морковки. Обжарить тертую тыкву на растительном масле. Добавить мелко нарезанную зелень, соль, перец и перемешать. Тесто раскатать, слепить вареники. Варить до готовности в подсоленной воде.

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Вареники с рикоттой

Фото: instagram.com/alfgalina1803/

Ингредиенты (начинка)

400 г – сыр рикотта

3 ст. л – сахар

Для теста

1 шт. – яйцо

1 стакан – молока

0.5 ч. л – соли

2 стакана – муки

Способ приготовления

Вымесить тесто и дать ему "отдохнуть" 30 минут. Рикотту перетереть с сахаром. Тесто раскатать в тонкий пласт, вырезать кружочки, выложить начинку, залепить. Варить до готовности в подсоленной воде.

Здесь собраны рецепты блюд на старый Новый год.