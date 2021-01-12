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Оригинальные угощения на старый Новый год: рецепты с фото

12 января, 13:58

Ирина Маслова

Не упускаем возможность попробовать то, что не успели приготовить 31 декабря

Старый Новый год – прекрасная возможность приготовить замечательные угощения, до которых так и не дошли руки 31 декабря. Помимо вареников с оригинальными начинками, вареников с сюрпризом и щедрой кутьи, можно приготовить то, что давно хотели, но так и не успели.

Салат "Уолдорф" с языком

Фото: instagram.com/garderobstola/

Ингредиенты


Для соуса

⠀Способ приготовления

  1. Салат очистить от толстых стеблей, нарезать небольшими прямоугольниками. Язык нарезать полосками.
  2. Яблоко и грецкий – на небольшие кусочки, виноградинки – пополам.
  3. Грецкий орех немного поджарить на сковороде без масла.
  4. Все ингредиенты перемешать, посолить, заправить соусом из йогурта, горчицы и лимонного сока.

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"Шуба" с красной рыбой

Фото: instagram.com/nikulina_marusya/

Ингредиенты

Способ приготовления

  1. Овощи и яйца, отварить, почистить, кету мелко нарезать.
  2. Лук мелко нарезать и залить кипятком на несколько минут.
  3. Овощи и яйца натереть на крупной терке.
  4. Собираем салат в кольце: половина картофеля, кету, лук, майонез (тонким слоем), яйца, майонез, морковь, майонез, картофель, майонез, свекла.
  5. Снять кольцо и убрать салат в холодильник на 3-4 часа.

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Салат с тунцом и авокадо

Фото: instagram.com/yulia__dianova/

Ингредиенты

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Способ приготовления

  1. Яйца сварить, остудить, порезать.
  2. Яблоко почистить, мелко порезать. Авокадо размять руками.
  3. Укроп порезать, тунец размять вилкой.
  4. Майонез, сметану и горчицу смешать в пропорциях по вкусу. Заправить салат.

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Печень в сырном соусе

Фото: instagram.com/pp_hudeem.pravilno.nl/

Ингредиенты


Способ приготовления

  1. Лук очистить и мелко нарезать, морковь натереть на мелкой терке.
  2. Печень аккуратно промыть, удалить лишние пленки и нарезать на небольшие продольные кусочки.
  3. Лук, морковь и печень выложить на сковороду и, постоянно помешивая, обжарить на среднем огне примерно 8-10 минут.
  4. Добавить соль, специи, столовую ложку муки и хорошенько перемешать, а затем влить стакан воды.
  5. Когда вода закипит, выложить кусочки сыра и, не забывая помешивать, дождаться его полного растворения.
  6. Готовую печенку посыпать свежей зеленью и подавать к столу.

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Творожный штоллен

Фото: instagram.com/marusia_mom/

Ингредиенты


Способ приготовления

  1. Изюм и цукаты смешать с ромом/коньяком, немного нагреть, снять с огня, добавить апельсиновый сок, оставить на 10 минут.
  2. Масло смешать с сахаром до однородной кремовой консистенции, добавить творог, цедру и тщательно перемешать.
  3. Постепенно всыпать муку со специями и разрыхлителем. Должно получиться мягкое тесто. Добавить цукаты с изюмом и рубленый миндаль.
  4. Раскатать тесто толщиной примерно 1,5см и нарезать на небольшие квадратики.
  5. Выпекать в духовке 10-15 минут при 180 градусах до золотистого цвета.
  6. Достать из духовки и сразу смазать растопленным сливочным маслом и посыпать сахарной пудрой.

Здесь собраны рецепты небанальных закусок на праздники.

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