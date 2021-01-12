Оригинальные угощения на старый Новый год: рецепты с фото

Старый Новый год – прекрасная возможность приготовить замечательные угощения, до которых так и не дошли руки 31 декабря. Помимо вареников с оригинальными начинками, вареников с сюрпризом и щедрой кутьи, можно приготовить то, что давно хотели, но так и не успели.
Салат "Уолдорф" с языком
Ингредиенты
- 1/2 шт. – небольшого кочана салата Романо
- 2 шт. – стебля сельдерея
- 1 шт. – зеленое яблоко
- 50 г – винограда без косточек
- 30 – грецкого ореха
- 150 г – отваренного говяжьего языка
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Для соуса
- 70 г – греческого йогурта
- 1 ч. л.- горчицы с зернами
- 1/3 сок с одного лимона
⠀Способ приготовления
- Салат очистить от толстых стеблей, нарезать небольшими прямоугольниками. Язык нарезать полосками.
- Яблоко и грецкий – на небольшие кусочки, виноградинки – пополам.
- Грецкий орех немного поджарить на сковороде без масла.
- Все ингредиенты перемешать, посолить, заправить соусом из йогурта, горчицы и лимонного сока.
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"Шуба" с красной рыбой
Ингредиенты
- 300 г – кета в масле
- 2 шт. – картофель
- по 1 шт. – небольшие морковь, свекла, луковица
- 3 шт. – яйца
- майонез, соль, перец по вкусу
Способ приготовления
- Овощи и яйца, отварить, почистить, кету мелко нарезать.
- Лук мелко нарезать и залить кипятком на несколько минут.
- Овощи и яйца натереть на крупной терке.
- Собираем салат в кольце: половина картофеля, кету, лук, майонез (тонким слоем), яйца, майонез, морковь, майонез, картофель, майонез, свекла.
- Снять кольцо и убрать салат в холодильник на 3-4 часа.
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Салат с тунцом и авокадо
Ингредиенты
- 1 банка – тунец без масла
- по 1 шт. – яблоко и авокадо
- 2 шт. – яйца
- 0,5 банки – кукуруза
- укроп
- майонез, сметана, горчица по вкусу
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Способ приготовления
- Яйца сварить, остудить, порезать.
- Яблоко почистить, мелко порезать. Авокадо размять руками.
- Укроп порезать, тунец размять вилкой.
- Майонез, сметану и горчицу смешать в пропорциях по вкусу. Заправить салат.
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Печень в сырном соусе
Ингредиенты
- 0,5 кг – печень говяжья
- 150 г – сыр
- 1 шт. – луковица, морковь
- 1 ст. л. – овсяная мука
- 30 г – зелень
- специи по вкусу
Способ приготовления
- Лук очистить и мелко нарезать, морковь натереть на мелкой терке.
- Печень аккуратно промыть, удалить лишние пленки и нарезать на небольшие продольные кусочки.
- Лук, морковь и печень выложить на сковороду и, постоянно помешивая, обжарить на среднем огне примерно 8-10 минут.
- Добавить соль, специи, столовую ложку муки и хорошенько перемешать, а затем влить стакан воды.
- Когда вода закипит, выложить кусочки сыра и, не забывая помешивать, дождаться его полного растворения.
- Готовую печенку посыпать свежей зеленью и подавать к столу.
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Творожный штоллен
Ингредиенты
- 100 г – сливочное масло
- 75 г – сахар
- 150 г – цукаты и изюм
- по 2 ст. л. – коньяк или ром, апельсиновый сок
- 2 ч. л. – разрыхлитель
- 150 г – мягкий творог/рикотта
- 60 г – миндаль рубленый
- 150-300 г – мука (зависит от влажности творога)
- по 1/2 ч. л. – корица, кардамон
- щепотка мускатного ореха
- цедра одного апельсина
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Способ приготовления
- Изюм и цукаты смешать с ромом/коньяком, немного нагреть, снять с огня, добавить апельсиновый сок, оставить на 10 минут.
- Масло смешать с сахаром до однородной кремовой консистенции, добавить творог, цедру и тщательно перемешать.
- Постепенно всыпать муку со специями и разрыхлителем. Должно получиться мягкое тесто. Добавить цукаты с изюмом и рубленый миндаль.
- Раскатать тесто толщиной примерно 1,5см и нарезать на небольшие квадратики.
- Выпекать в духовке 10-15 минут при 180 градусах до золотистого цвета.
- Достать из духовки и сразу смазать растопленным сливочным маслом и посыпать сахарной пудрой.
Здесь собраны рецепты небанальных закусок на праздники.
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