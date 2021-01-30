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"Ощущения невозможно описать": Санта Димопулос поборола свой страх высоты, прыгнув с парашютом – фото

30 января, 09:55

Элина Пелешенко

Санта прыгнула с 4000-метровой высоты

Победительница "Танців з зірками" Санта Димопулос, которая недавно заявила о намерении похудеть, решила на отдыхе в Дубае побороть свой страх высоты. Мама двоих детей прыгнула с парашютом. Эмоциями и фото Димопулос поделилась у себя в Instagram.

Санта призналась, что вычеркнула еще один пункт из своего списка, что бы она хотела попробовать в жизни. Экс-солистка "ВИА Гры" прыгнула с парашютом с 4000-метровой высоты.

"Эти ощущения невозможно описать! Одно из самых невероятных, фантастических и безумных приключений в моей жизни! Прыжок с парашютом с 4000 метров над красотами Дубая", – поделилась эмоциями Санта.

Санта Димопулос / Фото: instagram.com/santadimopulos

Санта Димопулос / Фото: instagram.com/santadimopulos

Санта Димопулос / Фото: instagram.com/santadimopulos

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Санта Димопулос / Фото: instagram.com/santadimopulos

Санта Димопулос / Фото: instagram.com/santadimopulos

Своим подписчикам мама двоих детей посоветовала не бояться бросать вызов своим страхам.

"Ступайте туда, где вам страшно, и освобождайте себя от оков, чтобы познавать мир и быть счастливыми и свободными", – написала Санта.

Ранее мы рассказывали, что Санта Димопулос прокомментировала скандал Андрея Джеджулы и его беременной жены.

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Санта Димопулос

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