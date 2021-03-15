"Оскар-2021": объявлен полный список номинантов на кинопремию

Ведущие Ник Джонас и его супруга Приянка Чопра назвали претендентов на "Оскар"

Сегодня, 15 марта, объявлены претенденты на главную кинопремию мира – "Оскар". Впервые за 40 лет церемония награждения была перенесена с 28 февраля на 25 апреля из-за пандемии коронавируса.

Также организаторам кинопремии в этом году пришлось придумывать новый формат для проведения мероприятия, чтобы отметить достижения в кино, музыке и телевидении за минувший год. Например, вторая по важности после "Оскара" премия "Золотой глобус" тоже претерпела изменения: церемония прошла в двух городах одновременно.

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В том году номинантов объявляли певец Ник Джонас и его супруга, актриса Приянка Чопра в прямом эфире на официальном YouTube-канале "Оскара".

Так выглядит список номинантов на "Оскар-2021" в основных категориях:

Лучший фильм

"Отец"

"Иуда и Черный Мессия"

"Манк"

"Минари"

"Земля кочевников"

"Девушка, подающая надежды"

"Звук металла"

"Суд над чикагской семеркой"

Фрэнсис Макдорманд в фильме "Земля кочевников" / Фото: facebook.com/NomadlandFilm

Лучший режиссер

Хлоя Чжао – "Земля кочевников"

Дэвид Финчер – "Манк"

Эмиральд Феннел – "Девушка, подающая надежды"

Ли Айзек Чанг – "Минари"

Томас Винтерберг – "Еще по одной"

"Еще по одной" / Фото: themoviedb.org

Лучшая женская роль

Виола Дэвис – "Ма Рейни: Мать блюза"

Ванесса Кирби – "Фрагменты женщины"

Фрэнсис Макдорманд – "Земля кочевников"

Кэри Маллиган – "Девушка, подающая надежды"

Андра Дэй – "Соединенные Штаты против Билли Холидэй"

Кадр из фильма "Фрагменты женщины" / Фото: labiennale.org

Лучшая мужская роль

Чедвик Боузман – "Ма Рейни: Мать блюза"

Риз Ахмед – "Звук металла"

Энтони Хопкинс – "Отец"

Гэри Олдмен – "Манк"

Стивен Ян – "Минари"

"Ма Рейни: Мать блюза" / Фото: kino-teatr.ua

Лучшая женская роль второго плана

Мария Бакалова – "Борат 2"

Гленн Клоуз – "Элегия Хиллбилли"

Оливия Колман – "Отец"

Юн Е Чжон – "Минари"

Аманда Сейфрид – "Манк"

"Манк" / Фото: Netflix

Лучшая мужская роль второго плана

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Саша Барон Коэн – "Суд над чикагской семеркой"

Даниэл Калуя – "Иуда и Черный Мессия"

Лесли Одом-младший – "Одна ночь в Майами"

Пол Раджи – "Звук металла"

Лакит Стэнфилд – "Иуда и Черный Мессия"

"Суд над чикагской семеркой" / Фото: Netflix

Лучший оригинальный сценарий

Шака Кинг, Уилл Берсон – "Иуда и Черный Мессия"

Ли Исаак Чанг – "Минари"

Эмиральд Феннел – "Девушка, подающая надежды"

Дариус Мардер, Абрахам Мардер – "Звук металла"

Аарон Соркин – "Суд над чикагской семеркой"

Лучший адаптированный сценарий

Питер Бейнхэм и Саша Барон Коэн – "Борат 2"

Кристофер Хэмптон и Флориан Зеллер – "Отец"

Хлоя Чжао – "Земля кочевников"

Кемп Пауэрс – "Одна ночь в Майами"

Рамин Бахрани – "Белый тигр"

Кадр из тизера к фильму "Борат 2" / Фото: Скриншот из YouTube

Лучшая операторская работа

"Земля кочевников"

"Манк"

"Суд над чикагской семеркой"

"Новости со всего света"

"Звук металла"

Лучшая музыка к фильму

"Пятеро одной крови"

"Манк"

"Минари"

"Новости со всего света"

"Душа"

Лучший саундтрек к фильму

"Иуда и Черный Мессия" – Fight for You Трек – H.E.R.

"Суд над чикагской семеркой" – Hear My Voice – Hein Cooper

"Евровидение: История огненной саги" – Husavik

"Вся жизнь впереди" – Laura Pausini – Io sì (Seen)

"Одна ночь в Майами" – Leslie Odom Jr. – Speak Now

"Минари" / Фото: kino-teatr.ru

Лучший монтаж

"Земля кочевников"

"Суд над чикагской семеркой"

"Девушка, подающая надежды"

"Звук металла"

"Отец"

"Отец" / Фото: Скриншот из YouTube

Лучший анимационный фильм

"Душа"

"Вперед"

"Легенда о волках"

"Путешествие на Луну"

"Барашек Шон: Фермагеддон"

"Душа" / Фото: themoviedb.org

Лучший международный фильм

"Еще по одной"

"Вся жизнь впереди"

"Лучшая пора"

"Человек, который продал свою шкуру"

Quo Vadis, Aida? ("Куда ты идешь, Аида?")

Лучшие визуальные эффекты

"Тенет"

"Душа"

"Любовь и монстры"

"Полночное небо"

"Айван, единственный и неповторимый"

Напомним, сегодня объявили победителей музыкальной премии "Грэмми".