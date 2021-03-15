"Оскар-2021": объявлен полный список номинантов на кинопремию

Сегодня, 15 марта, объявлены претенденты на главную кинопремию мира – "Оскар". Впервые за 40 лет церемония награждения была перенесена с 28 февраля на 25 апреля из-за пандемии коронавируса.
Также организаторам кинопремии в этом году пришлось придумывать новый формат для проведения мероприятия, чтобы отметить достижения в кино, музыке и телевидении за минувший год. Например, вторая по важности после "Оскара" премия "Золотой глобус" тоже претерпела изменения: церемония прошла в двух городах одновременно.
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В том году номинантов объявляли певец Ник Джонас и его супруга, актриса Приянка Чопра в прямом эфире на официальном YouTube-канале "Оскара".
Так выглядит список номинантов на "Оскар-2021" в основных категориях:
Лучший фильм
- "Отец"
- "Иуда и Черный Мессия"
- "Манк"
- "Минари"
- "Земля кочевников"
- "Девушка, подающая надежды"
- "Звук металла"
- "Суд над чикагской семеркой"
Лучший режиссер
- Хлоя Чжао – "Земля кочевников"
- Дэвид Финчер – "Манк"
- Эмиральд Феннел – "Девушка, подающая надежды"
- Ли Айзек Чанг – "Минари"
- Томас Винтерберг – "Еще по одной"
Лучшая женская роль
- Виола Дэвис – "Ма Рейни: Мать блюза"
- Ванесса Кирби – "Фрагменты женщины"
- Фрэнсис Макдорманд – "Земля кочевников"
- Кэри Маллиган – "Девушка, подающая надежды"
- Андра Дэй – "Соединенные Штаты против Билли Холидэй"
Лучшая мужская роль
- Чедвик Боузман – "Ма Рейни: Мать блюза"
- Риз Ахмед – "Звук металла"
- Энтони Хопкинс – "Отец"
- Гэри Олдмен – "Манк"
- Стивен Ян – "Минари"
Лучшая женская роль второго плана
- Мария Бакалова – "Борат 2"
- Гленн Клоуз – "Элегия Хиллбилли"
- Оливия Колман – "Отец"
- Юн Е Чжон – "Минари"
- Аманда Сейфрид – "Манк"
Лучшая мужская роль второго плана
- Саша Барон Коэн – "Суд над чикагской семеркой"
- Даниэл Калуя – "Иуда и Черный Мессия"
- Лесли Одом-младший – "Одна ночь в Майами"
- Пол Раджи – "Звук металла"
- Лакит Стэнфилд – "Иуда и Черный Мессия"
Лучший оригинальный сценарий
- Шака Кинг, Уилл Берсон – "Иуда и Черный Мессия"
- Ли Исаак Чанг – "Минари"
- Эмиральд Феннел – "Девушка, подающая надежды"
- Дариус Мардер, Абрахам Мардер – "Звук металла"
- Аарон Соркин – "Суд над чикагской семеркой"
Лучший адаптированный сценарий
- Питер Бейнхэм и Саша Барон Коэн – "Борат 2"
- Кристофер Хэмптон и Флориан Зеллер – "Отец"
- Хлоя Чжао – "Земля кочевников"
- Кемп Пауэрс – "Одна ночь в Майами"
- Рамин Бахрани – "Белый тигр"
Лучшая операторская работа
- "Земля кочевников"
- "Манк"
- "Суд над чикагской семеркой"
- "Новости со всего света"
- "Звук металла"
Лучшая музыка к фильму
- "Пятеро одной крови"
- "Манк"
- "Минари"
- "Новости со всего света"
- "Душа"
Лучший саундтрек к фильму
- "Иуда и Черный Мессия" – Fight for You Трек – H.E.R.
- "Суд над чикагской семеркой" – Hear My Voice – Hein Cooper
- "Евровидение: История огненной саги" – Husavik
- "Вся жизнь впереди" – Laura Pausini – Io sì (Seen)
- "Одна ночь в Майами" – Leslie Odom Jr. – Speak Now
Лучший монтаж
- "Земля кочевников"
- "Суд над чикагской семеркой"
- "Девушка, подающая надежды"
- "Звук металла"
- "Отец"
Лучший анимационный фильм
- "Душа"
- "Вперед"
- "Легенда о волках"
- "Путешествие на Луну"
- "Барашек Шон: Фермагеддон"
Лучший международный фильм
- "Еще по одной"
- "Вся жизнь впереди"
- "Лучшая пора"
- "Человек, который продал свою шкуру"
- Quo Vadis, Aida? ("Куда ты идешь, Аида?")
Лучшие визуальные эффекты
- "Тенет"
- "Душа"
- "Любовь и монстры"
- "Полночное небо"
- "Айван, единственный и неповторимый"
Напомним, сегодня объявили победителей музыкальной премии "Грэмми".