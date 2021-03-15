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"Оскар-2021": объявлен полный список номинантов на кинопремию

15 марта, 14:50

Дарина Алексеева

Ведущие Ник Джонас и его супруга Приянка Чопра назвали претендентов на "Оскар"

Сегодня, 15 марта, объявлены претенденты на главную кинопремию мира – "Оскар". Впервые за 40 лет церемония награждения была перенесена с 28 февраля на 25 апреля из-за пандемии коронавируса.

Также организаторам кинопремии в этом году пришлось придумывать новый формат для проведения мероприятия, чтобы отметить достижения в кино, музыке и телевидении за минувший год. Например, вторая по важности после "Оскара" премия "Золотой глобус" тоже претерпела изменения: церемония прошла в двух городах одновременно.

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В том году номинантов объявляли певец Ник Джонас и его супруга, актриса Приянка Чопра в прямом эфире на официальном YouTube-канале "Оскара".

Так выглядит список номинантов на "Оскар-2021" в основных категориях:

Лучший фильм

Фрэнсис Макдорманд в фильме "Земля кочевников" / Фото: facebook.com/NomadlandFilm

Лучший режиссер

"Еще по одной" / Фото: themoviedb.org

Лучшая женская роль

Кадр из фильма "Фрагменты женщины" / Фото: labiennale.org

Лучшая мужская роль

"Ма Рейни: Мать блюза" / Фото: kino-teatr.ua

Лучшая женская роль второго плана

"Манк" / Фото: Netflix

Лучшая мужская роль второго плана

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"Суд над чикагской семеркой" / Фото: Netflix

Лучший оригинальный сценарий

Лучший адаптированный сценарий

Кадр из тизера к фильму "Борат 2" / Фото: Скриншот из YouTube

Лучшая операторская работа

Лучшая музыка к фильму

Лучший саундтрек к фильму

"Минари" / Фото: kino-teatr.ru

Лучший монтаж

"Отец" / Фото: Скриншот из YouTube

Лучший анимационный фильм

"Душа" / Фото: themoviedb.org

Лучший международный фильм

Лучшие визуальные эффекты

Напомним, сегодня объявили победителей музыкальной премии "Грэмми".

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