Оставил жену, детей, квартиру: украинец ушел из семьи и живет в лесу под Львовом (видео)

"Сегодня" наведались к мужчине и выяснили, почему он отказался от благ цивилизации

62-летний бездомный и зимой, и летом живет в лесу под Львовом. "Сегодня" наведались к мужчине и выяснили, почему он отказался от благ цивилизации и оставил семью и квартиру в городе.

Как удалось выяснить, этого мужчину зовут Роман. Он не может говорить, поэтому на все вопросы отвечает письменно. Утверждает, что живет в лесу с июля, а вообще на улице – 17 лет. Не пьет и не курит. Жена умерла, есть два взрослых сына. Из дома ушел якобы после того, как их дом ограбили.

Роман живет на улице уже 17 лет

Фото: телеканал "Украина 24"

На вопрос, почему выбрал такой образ жизни, отвечает: "чтобы подготовить людей к второму пришествию Христа".

Пока мы общались, к Роману пришли гости – Михаил Кинаш из Брюховичей. Он увидел бездомного в лесу неделю назад и принес ему немного продуктов.

Роман показывает "Сегодня" свое жилье. В котелке – компот с яблоками, в палатке – матрасы, спальник, теплая одежда и сумки с едой.

Сюжет Оксаны Лабойко Видео: Сегодня

Мы решили разыскать родственников и людей, которые раньше знали Романа. Поехали по адресу, который он нам дал. Соседи рассказывают, что в квартире, где он жил, сейчас живут его сыновья. Жена мужчины умерла пять лет назад. Он бросил семью задолго до этого.

"Никто его отсюда не выгонял. Он пошел в паломники еще лет 20 назад", – вспоминает соседка.

Бывшая соседка Романа

Фото: телеканал "Украина 24"

В городском социальном центре о Романе узнали месяц назад. Предложили ему пять вариантов жилья: во Львове, области и при монастырях.

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"Он отказался из-за религиозных убеждений и попросил просто помочь ему с едой и одеждой, – рассказывает Алла Горбач, директор Львовского центра социальных служб "Между нами". – Мы оставили деньги, дали ему одежду, палатку, спальный мешок, теплую основу, чтобы палатка не стояла на земле – привезли и установили".

Алла Горбач, директор Львовского центра социальных служб "Между нами"

Фото: телеканал "Украина 24"

Соцработники оставили Роману адреса и контакты центров помощи на тот случай, если он передумает.

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Ранее активисты-экспериментаторы из Харькова организовали интересный социальный проект, в рамках которого показали, как из украинского бездомного всего за несколько часов можно сделать красавца.

Смотрите видео: невероятное перевоплощение бездомного в красавца

Кроме этого, мы писали, как в канадском Эдмонтоне бездомный по имени Адам нашел на помойке рисунок, который оказался оригиналом работы Disney для мультфильма "Бэмби".