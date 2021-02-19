Осторожно порно, или Почему не стоит увлекаться фильмами для взрослых

Какая грудь красивая, а какая – нет? Нужно ли стонать и кричать во время оргазма? Шаблоны из порно очень часто перерастают в комплексы и дискоммуникацию в паре, а "идеальная" картинка киношного секса является образцом для тысяч пар.

Почему не стоит учиться сексу по видео на PornHub и как порно влияет на зависимость или комплексы, рассказываем далее в материале по мотивам нового выпуска подкаста "Сегодня будет секс" с журналисткой Настей Бобковой и секс-терапевтом Ярославой Плотниковой.

Напомним, что недавно мы подробно рассказывали, как эмоциональное выгорание влияет на жизнь и секс.

"Сегодня будет секс" / Фото: Сегодня

Почему порно смотрят в основном мужчины

Согласно исследованиям, не менее 90% мужчин смотрят порно, а среди женщин этот показатель в разы меньше – около 60%. В основном порно снимается для мужчин – они воспринимают визуальную картинку, их мало интересует тема чувств и романтики в данном контексте. Очень сложно найти фильмы для взрослых, которые будут сняты с точки зрения женщин и для женщин.

Плюс, тема женской сексуальности чаще порицается, нежели считается обычным делом, как в случае с мужчинами – когда они мастурбирует или смотрит порнофильмы – это ок.

Что не показывают в порно (и зря)

Секс в порно отличается от секса в жизни. В эротических фильмах не показывают, как шла подготовка к съемкам, как актеры сдавали анализы, что сцена снималась несколько часов с перерывами, а главное – не покажут необходимость защиты. Порно формирует в голове картинку полового акта, где отсутствуют презервативы.

Из этого следует еще один важный тезис подкаста – Почему не нужно учиться на порно.

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В современном мире подростку проще наткнуться на порно в Интернете, чем несколько лет назад. Некоторые начинают учиться на этих фильмах, особенно при отсутствии других источников информации.

Но в порнофильмах редко уделяют внимание лубрикантам, средствам защиты и прочим важным вещам. Так, у человека, который посмотрел такой контент, формируется мнение, что смазка не нужна, контрацептив не нужен, женщина всегда готова к сексу, даже без прелюдий, а минет – вообще обязательный пункт всего действа.

Еще одним опасным фактором является то, что часто в порно показывают насилие по отношению к женщине – это шлепки, плевки, удушение. Такое поведение кому-то приносит удовольствие, но в порнофильмах не учат, что перед актом необходимо обсудить детали с партнером.

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О влиянии порнофильмов на стандарты красоты и почему это – не ок.

Красивая вульва или нет? Идеальный член или не очень? Медиа влияют на стандарты красоты уже много лет. Насмотревшись порно, где актрис подбирают на кастингах, опять же, ради красивой картинки, женщины переживают из-за своих форм, "неправильных" половых губ и прочего, а мужчины страдают из-за размера полового члена.

Киношный секс против реального, или откуда появляются комплексы

Порно влияет на формирование сексуальности. Кто-то думает, что в процессе секса нужно кричать и издавать звуки, как в порно, кто-то уверен, что секс должен длиться от 50 минут и более, а это значит, что эрекция у мужчины тоже должна длиться до часа.

Такая идеальная картинка киношного секса является образцом для тысяч пар, но не всегда совпадает с реальностью. Почему это плохо и что делать при порнозависимости, слушайте в подкасте "Сегодня будет секс" на Apple Podcasts, Google Podcast или SoundCloud.

Напомним, ранее мы обсуждали, что нельзя, а что можно делать в постели.