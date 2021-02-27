От Антарктики откололся огромный айсберг площадью в полтора Киева (фото и видео)

10 лет ученые наблюдали за расколом, который активизировался в последний месяц

От Антарктиды откололся огромный айсберг, площадь которого составила 1270 км², что равно половине Великого Герцогства Люксембург, территории полтора Киева или трех Днепров с хвостиком.

Как сообщает Британская антарктическая служба, первое указание на неизбежность отделения айсберга от шельфового ледника Бранта появилось в ноябре 2020 года.

Тогда новый разлом, названный Северным рифтом, двинулся в направлении большого разлома возле языка ледника Стэнкомб-Уиллс в 35 километрах. Северный рифт стал третьей крупной трещиной в шельфовом леднике, которая активизировалась за последнее десятилетие.

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В январе 2021 рифт продвигался на северо-восток со скоростью до 1 км в сутки, прорезая плавучий шельфовый ледник толщиной 150 м. Айсберг образовался, когда трещина расширилась на несколько сотен метров за несколько часов утром 26 февраля, освободив его от остальной части плавучего шельфового ледника.

Напомним, в феврале исполнилось 25 лет, как Украина присоединилась к Антарктическому клубу. Так называют государства (их всего 30), которые имеют собственные научно-исследовательские станции на суровом шестом континенте. Сайт "Сегодня" рассказал, чем занимаются украинские полярники в Антарктиде.

А в начале февраля-2021 поисковик Google посвятил новый дудл украинской антарктической станции "Академик Вернадский".

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