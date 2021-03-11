Ваши вкусовые рецепторы врут! Мы нашли самый необычный коктейль Киева

Вы сначала не поймете его концепт, но вам будет вкусно

Мы продолжаем тест-драйв самых оригинальных коктейлей Украины. В прошлый раз нашли самый инстаграмный коктейль Киева "Тайский сауэр". А сегодня расскажем о коктейле с самым необычным концептом в столице, в баре Hendrick's. Попробовав его я поняла, что мои вкусовые рецепторы врут, а мозги ищут дополнительные смыслы и ответы, которые скрыли рецепторы.

Где искать коктейль?

Hendrick's Bar – один из самых популярных баров столицы. Его вы не найдете по вывеске на улице, потому что ее нет, хотя работает он уже 5 лет. А сам бар находится в помещении на минус 1-м этаже одного из заведений на Богдана Хмельницкого.

Hendrick's Bar / Фото: Instagram: Hendrick's Bar

Еще у них отсутствует меню и выбрать коктейль среди сотни авторских позиций можно исключительно по своим алкогольным пристрастиям. Что я и сделала: попросила коктейль на основе джина с нетипичным концептом.

И мне принесли авторский Don't think about feijoa, который входит в ТОП-10 позиций бара. Услышав название коктейля, я подсознательно начала думать о фейхоа. А разве можно было иначе среагировать? Но это было заблуждение!

Don't think about feijoa за 198 гривен / Фото: Instagram: Hendrick's Bar

В чем заключается концепт и рецептура

Don't think about feijoa – это коктейль на основе джина с добавлением бесцветного кордиала (ликера, который делают на основе алкоголя с добавлением фруктов). В этом коктейле использовали ликер на ананасе и щавеле, а также сиропы "Фалернум" и из сычуаньского перца, который дает пряно-цитрусовую нотку.

Don't think about feijoa за 198 гривен / Фото: Instagram: Hendrick's Bar Реклама

Ингредиенты добавляют в таком соотношении:

50 мл джина;

40 мл кардиалa;

7,5 мл сиропa "Фалернум";

7,5 мл сиропа из сычуаньского перца.

И не без минималистичного украшения на бокале – здесь использовали глюкозный сироп. Стоит местный "фейхоа" 198 гривен.

В чем тогда "заблуждение", спросите вы, и почему коктейль бесцветный, если кордиал с ананасом и щавелем в рецепте присутствует? Здесь и раскрывается ключевая идея концепта. За счет удаления окраски центрифугой напиток стал бесцветным. И вы можете только догадываться, что скрывается в составе коктейля. Затем вы сразу вспоминаете о фейхоа из названия, но она здесь отсутствует.

Что хочется сказать после выпитого?

Это кисло-сладкая история, потому что джин сделал свое дело. Ты пьешь и постоянно думаешь о фейхоа, игнорируя название коктейля (так как ее вкус здесь выразительный). И еще не догадываешься о провокации собственных рецепторов и подсознания.

Don't think about feijoa за 198 гривен / Фото: Instagram: Hendrick's Bar

Потому что фейхоа здесь отсутствует, а ее вкус создали за счет кордиала в тандеме с ананасом и щавелем. Из-за бесцветного коктейля (который сделали центрифугой) отгадать реальные ингредиенты почти невозможно. Такое коктейльное обесцвечивание сейчас в тренде. И это приятное заблуждение, которое хочется рассекретить выпив несколько таких коктейлей.

После знакомства с Don't think about feijoa классические "Апероль" и "Мохито" потеряют смысл. А выбор субботнего бара превратится в поход в "алкомузей", где вы будете искать эксклюзивные инсталляции с дополнительными смыслами.

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