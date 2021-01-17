От Жаклин Кеннеди до Джилл Байден: что надевали на инаугурацию первые леди США (видео)

Голубой костюм и образ шестидесятых, как у Жаклин Кеннеди – так запомнилась американцам Мелания Трамп во время инаугурации ее мужа, Дональда Трампа, несколько лет назад. Мишель Обама подбирала образы дважды: один раз предпочла бледно-зеленый цвет, второй – темно-синий.
Как подбирают наряд первые леди и что это символизирует, узнайте в нашем материале. К слову, ранее мы сравнивали образы Джилл Байден и Мелании Трамп.
Жаклин Кеннеди
Жаклин Кеннеди – стала одной из самых молодых первых леди за всю историю США. На официальной церемонии она была в пальто, а на балу – в платье кремового оттенка, тяжелой атласной накидке и перчатках.
Хиллари Клинтон
От того, какой наряд выберет хозяйка Белого дома, зависит ее имидж на много лет вперед. Неосторожно повела себя Хиллари Клинтон во время второй инаугурации своего мужа – из-за стоимости вышитого кристаллами платья пресса устроила настоящий скандал.
Администрации Белого дома пришлось выступить с заявлением о том, что Хиллари выложила из кармана свои четыре с половиной тысячи долларов на этот наряд.
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Мишель Обама
Мишель Обама выбрала для официальной церемонии платье-футляр и пальто от дизайнера кубинского происхождения. Таким образом подчеркнула свою симпатию к мигрантам.
Мелания Трамп
Конечно же, пресса пристально следила за образом Мелании Трамп. За несколько дней до церемонии инаугурации Дональда ходили слухи, что его супруга может изменить традициям и выбрать наряд не от американского дизайнера.
В конце концов Мелания не стала рисковать. Она покорила зрителей нежно-голубым костюмом от Ralph Lauren.
Джилл Байден
А во что впитается следующая первая леди США, Джил Байден? Известно, что она любит дизайнера Габриелу Херст – ее коктейльное платье Джилл надевала на президентские дебаты своего мужа.
Что касается главного героя будущей инаугурации 20 января, то ходят слухи, что именно Ральф Лорен может участвовать в создании костюма. Но пока детали наряда для церемонии хранятся в секрете.
Большинство бывших президентов США выбирали для церемонии темно-синие цвета. Известно, что будущий 46-й президент США во многом вдохновлялся образами Джона Кеннеди, по которому наблюдал еще в юности.
Ранее мы также обсуждали, что будет носить Джилл Байден на посту первой леди США.