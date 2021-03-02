Отдых будущего: как будет выглядеть первый космический отель

Первый отель в космосе заработает в 2027 году, а старт его строительства планируют в 2025 году. Об этом пишет Daily Mail.

Космическим проектом занимается корпорация Orbital Assembly Corporation и разместят его на низкой околоземной орбите. Это будет наибольший созданный человеком объект, который расположен в космосе. Отель построят в виде круга под названием Voyager Station. Также космическая станция будет вращаться, чтобы создать эффект искусственной гравитации (подобной, как на поверхности Луны).

Отель планируют оснастить ресторанами, кинотеатром, спа-центром, спортзалами и комнатами на 400 человек. И не без вида из номеров на Землю, хотят сделать атмосферу круизного судна.

Voyager Station / Фото: The Daily Mail Реклама

Прайс о проживании и стоимости строительства неизвестен. Orbital Assembly Corporation уверяют, что

расходы на строительство будут меньше благодаря многократным ракетам-носителям, таким как SpaceX Falcon 9 и Starship.

Voyager Station / Фото: The Daily Mail

Проектная команда включает ветеранов НАСА, пилотов, инженеров и архитекторов.

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