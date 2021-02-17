Отец Меган Маркл решил помириться с дочерью:"Конец моей жизни уже близок"

Всем известно о натянутых отношениях между Меган Маркл и ее отцом Томасом. Но отец герцогини Сассекской не смог проигнорировать новость о беременности своей дочери.

Как пишет The Sun Томас Маркл узнал о том, что у Меган и принц Гарри будет ребенок из СМИ. Также было и с первой беременностью. Он рассказал, что ни разу так и не видел первенца герцогов Сассекских Арчи, но все еще не теряет веры увидеть внуков. У Томаса серьезные проблемы со здоровьем. Он через прессу говорит дочери, что у него осталось мало времени, чтобы забыть старые обиды и наладить отношения.

Томас Маркл и Меган Маркл / Фото: Getty Images, Скриншот из YouTube

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"Я желаю Меган и Гарри успешных и здоровых родов. Надеюсь, что однажды мне позволят увидеть внуков. Они все королевские внуки. А ведь конец моей жизни уже близок", – признался Маркл.

Также новость о пополнении в семье прокомментировала сводная сестра Меган Саманта. Об этом сообщает издание Perth Now. Она считает, что жена принца Гарри несправедлива к своему отцу.

"Она никак не реагирует на отца, несмотря на его сердечный приступ. Мы уже давно ничего не слышали от Меган. Но я надеюсь, что она решит проблему с отцом, потому что эта ссора уже просто неуместна. Отец делал для нее всё возможное, поэтому стоит попытаться наладить контакт", – сказала Саманта.

Ранее мы рассказывали, что Меган Маркл и принц Гарри могут лишиться всех регалий из-за интервью Опре Уинфри.