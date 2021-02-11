Откровенный разговор про мужское здоровье: что важно знать про простатит и его профилактику

Одним из таких является простатит. Что это за недуг, как мужчине себя обезопасить и к кому обращаться в случае обнаружения первых симптомов, рассказал "Сегодня" врач уролог-андролог, сексопатолог, репродуктолог, кандидат медицинских наук Игорь Чернокульский.
Что такое простатит и как его распознать – главные симптомы
Простатит — это воспаление предстательной железы. Чаще всего выделяют острую и хроническую формы воспаления простаты.
Главные симптомы простатита:
- боль в области половых органов, промежности, в надлобковой области, в паху;
- учащение позывов к мочеиспусканию, болезненные мочеиспускания, боли при семяизвержении, нарушения половой функции (отсутствие эрекции или неполноценная эрекция).
Часто хроническому простатиту сопутствуют симптомы неврастении, вызванные перечисленными расстройствами. Бывают и острые формы простатита, которые кроме вышеперечисленных проявлений сопровождаются подъемом температуры тела
Почему развивается простатит – главные факторы
Несмотря на достаточно большое количество провокационных моментов, суть простатита заключается в возникновении застоя внутри органа на фоне нарушенного кровообращения и оттока лимфы.
Главные факторы развития простатита:
- Переохлаждение, разовое или связанное с характером работы на открытом воздухе.
- Сидячий образ жизни, приводящий к нарушению в функционировании системы пищеварения.
- Хронические соматические заболевания (сахарный диабет, гипертоническая болезнь).
- Очаги фокальной, перифокальной инфекции (риниты, тонзиллиты, стоматиты, гастриты).
- Персистирующие ЗППП (хламидиоз, трихомоноз, вирус герпеса). Венерические заболевания.
- Стрессы, бессонница, синдром хронической усталости.
- Понижение иммунитета в связи с перенесенной болезнью, оперативным вмешательством, эмоциональным напряжением.
- Вредные привычки, ведущие к развитию интоксикации: алкоголь, курение, крепкий кофе.
- Профессиональные травмы промежности: водителей автомобилей, спортсменов, работников вредных производств.
- Беспорядочная половая жизнь, прерванный половой акт, длительное отсутствие близости (редкие семяизвержения ведут к застою в железе).
Как мужчине себя обезопасить: 4 основных правила
Существует несколько основных правил профилактики простатита:
1. Отсутствие переохлаждения.
Даже незначительное, но системно повторяющееся переохлаждение может быть толчком к обострению предстательной железы.
2. Регулярный здоровый секс.
Защищенный секс, если партнерша не постоянная и без контрацепции в виде прерванного полового акта.
3. Физическая активность.
Это необходимо, чтобы не было застоя кровообращения в малом тазу. Причем, это не обязательно изнуряющие занятия 3 раза в неделю. Это могут быть пешие прогулки, работа на свежем воздухе, плавание или легкая 15-минутная разминка, но каждый день.
Почему-то многие считают, что простатит – это болезнь пожилых мужчин, однако хронический простатит наиболее часто выявляется у мужчин в возрасте 20-40 лет. В возрасте 50 и более лет развиваются другие заболевания мужских половых органов, при которых простатит является сопутствующим заболеванием.
4. Рацион питания.
Не стоит каждый день налегать на острые, жирные и соленые блюда: при системном потреблении они провоцируют воспаление в предстательной железе, что неминуемо ведет к обострению простатита. Необходимо включать в свой рацион свежие овощи и фрукты, постное мясо, нежирную рыба.
Эти полезные привычки не только будут служить профилактикой простатита, но и нормализуют работу желудочно-кишечного тракта. Также при сбалансированном питании в организм будут поступать важные витамины и микроэлементы.
Но не все витамины можно получить вместе с едой. Поэтому доктора часто назначают прием витаминно-минеральных комплексов для периода реабилитации и профилактики рецидива простатита.
Самые важные нутриенты, по словам врача уролога-андролога Игоря Чернокульского, которые должны быть в рационе у мужчине:
- Ликопин – питательное вещество, которое очень полезно для здоровья простаты. Пищевые источники ликопина включают помидоры, арбуз и розовый грейпфрут.
- Омега 3, которой богата жирная рыба (скумбрия, треска, лосось), грецкие орехи, семена чиа, семян льна, семяна конопли.
- Витамин Е благотворно влияет не только на мозг и сердце, но и на простату. Большое количество содержится в миндале, семенах тыквы, семенах подсолнечника, шпинате, капусте.
- Витамин D также очень важен для мужского здоровья. Содержится в жирных сортах рыбы, сливочном масле, яйцах. Однако полностью продуктами питания невозможно покрыть суточную потребность, поэтому в осенне-зимний период для профилактики следует дополнительно принимать витамин D в добавках.
- Цинк – этот микроэлемент важен не только для иммунитета, но его относят даже к тем, что повышает либидо. В качестве профилактики простатита играет большую роль. Его можно найти в морепродуктах – креветки, мидии, моллюски, устрицы, рыба. На практике у большинства украинцев питание несбалансированное, поэтому они не получают суточные дозировки.
Даже при сбалансированном питании не всегда удается получить все необходимые витамины, поэтому удобно пользоваться готовыми формами и комплексами, говорит врач уролог-андролог Игорь Чернокульский и советует витаминно-минеральный комплекс Orthomol Flavon M.
Он производится в Германии и предназначен для здоровья предстательной железы у мужчин, в его состав входят все важные витамины и микроэлементы.
Что важно сделать, если вы обнаружили у себя один или несколько симптомов простатита?
Не запускайте заболевание и не стесняйтесь обращаться к врачу-урологу, чтобы избежать развития абсцесса предстательной железы и других серьезных последствий. Только врач может профессионально провести диагностику и поставить диагноз, поскольку помимо простатита могут быть и другие заболевания мужских половых органов, а симптомы будут похожи.
Не стоит заниматься самолечением с помощью информации из интернета или народными средствами. Помочь вам сможет только доктор!
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